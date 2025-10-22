Sodišče zavrglo tožbo proti Ursuli von der Leyen zaradi afere Pfizer

Belgijsko vrhovno sodišče je danes po pritožbenem postopku dokončno zavrglo tožbo proti predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen v povezavi z izmenjevanjem sporočil z ameriškim farmacevtskim podjetjem Pfizer v času naročanja cepiv proti covidu-19, je za bruseljski portal Euractiv potrdil predstavnik sodišča.

Tožbo proti von der Leyen iz leta 2023, ki jo je vložil nekdanji belgijski lobist Frederic Baldan, je že januarja zavrglo sodišče v belgijskem mestu Liege.

Baldanova tožba, ki so se ji pridružili še drugi posamezniki in organizacije ter madžarska in poljska vlada, se je osredotočila na izmenjavo sporočil med von der Leyen in izvršnim direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo pred eno največjih kupčij glede nakupa cepiv proti covidu-19 na vrhuncu pandemije.

Afere se je prijelo poimenovanje Pfizergate, predsednici Evropske komisije so med drugim očitali uničevanje dokazov, korupcijo in navzkrižje interesov.

Po zavrnitvi tožbe na sodišču v Liegeu je več posameznikov in organizacij, ki so se ji pridružili, vložilo pritožbo na odločitev še na vrhovnem sodišču v Bruslju. Odločitev vrhovnega sodišča je dokončna, s tem se je končal tri leta trajajoč sodni postopek proti predsednici komisije, navaja Euractiv.

Dogovor, sklenjen na vrhuncu pandemije leta 2021, je sprva veljal za zmagoslavje von der Leyen. Vendar pa je sama količina kupljenih cepiv že takrat vzbujala dvome, pri čemer je bruseljski portal Politico konec leta 2023 razkril, da je bilo neporabljenih odmerkov za najmanj štiri milijarde evrov.