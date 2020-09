Sodne vojne Združenih držav Amerike

New York – ZDA so v volilnem letu doživele pandemijo covida-19, rasne upore in mestne nemire, razkoli med levico in desnico pa se še poglabljajo s smrtjo vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg. Republikanski predsednik Donald Trump je za konec tedna napovedal imenovanje konservativne naslednice levosredinske ikone, demokrati so mu zagrozili z vsemi sredstvi, ki jih imajo na voljo.Trump je sporočil, da bo za zapolnitev praznega sedeža druge sodnice v zgodovini ZDA predlagal žensko. Med najresnejšimi kandidatkami sta 48-letna katoličanka in mati sedmih otrok Amy Coney Barrett ter 52-letna hči kubanskega begunca Barbara Lagoa. Na nedavno ...