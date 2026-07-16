Sodni epilog italijanske tragedije, 200 let kazni

Osem let po tragični nesreči, ki je zahtevala 43 življenj, se je v Genovi končal sodni proces proti ljudem, ki bi morali skrbeti za varnost in obnavljanje mostu Morandi, pa tega niso storili. Avtocestni viadukt se je zrušil v globino med neurjem 14. avgusta leta 2018, z mostu so padali avtomobili, umrlo je 43 ljudi. Zdaj imajo v Genovi že nov most, načrtoval ga je slavni arhitekt Renzo Piano, starega, ki ga je v šestdesetih letih postavil inženir Riccardo Morandi, so do konca podrli. Ko se je pred osmimi leti zrušil most Morandi, je bila pretresena vsa Italija, pa vendar so tožilci potrebovali kar štiri leta, da so pripravili obtožnico in začeli proces, ki se je končal včeraj. Sodili so 57 obdolženim, tožilci so zanje zahtevali skupaj 400 let zaporne kazni. Sodniki so naposled obsodili 32 ...