FOTO:Sodni proces, ki spreminja svet

Rose McGowan pred sodiščem. Pred dnevi je tvitnila: »Nisem te pozabila, Harvey, moje telo te ni pozabilo.« Foto Reuters

Seks je preprosta stvar, erotičnost kompleksna

Igralka Rosanna Arquette pred sodiščem. FOTO: Reuters

New York – Veliko žensk ježe obsodilo zaradi spolnega nadlegovanja, zdaj je na vrsti newyorško sodišče. Proces naj bi trajal več kot dva meseca, padli hollywoodski mogotec pa zaradi gibanja #jaztudi, ki so ga spodbudila njegova dejanja, nehote spreminja svet.Producent filmov, kot sta Šund in Zaljubljeni Shakespeare, verjame, da bo s procesa odkorakal na svobodo, saj naj bi bila intimna srečanja z obtoževalkami sporazum­na. A že igralecna prestajanju večletne zaporne kazni v pensilvanskem zaporu dokazuje, da so lahko takšne napovedi prenagljene. Številne izmed več kot 80 obtožb zaradi spolnih napadov in celo posiljevanja v minulih desetletjih so res zastarele in veliko žrtev je privolilo v milijonske poravnave, a Weinsteinu poleg časti, družbe in žene še vedno grozi izguba svobode.Obtoženec je v nedavnem časopisnem intervjuju znova dvignil veliko prahu z izjavami, da je bolj kot katerikoli ustvarjalec filmov v zgodovini podpiral ženske in njihove kariere. Navedel je milijonsko pogodbo za igralko, zaradi katere mu je njen nekdanji fantgrozil s smrtjo, pa številne filme o socialni pravičnosti, ki jih je produciral. »Počutim se pozabljenega,« je izjavil za New York Post ter si prislužil gnev ene od svojih najvid­nejših obtoževalk. »Nisem te pozabila, Harvey, moje telo te ni pozabilo,« je tvitnila. »Gre za to, da ustavimo napadalnega posiljevalca. Tebe.«Ta naloga je v New Yorku na ramenih komaj dveh Weinsteinovih domnevnih žrtev, spregovorili so tudi njegovi simpatizerji. Montypythonovecje javno udrihal po novi hollywoodski politični korektnosti ter gibanje #jaztudi, ki ga je po razkritju Weinsteinovih dejanj začela igralka, primerjal z lovom na čarovnice. Nekatere obtoževalke so ambiciozne odrasle osebe, ki so sprejemale svoje odločitve, sploh pa je sit tega, da je kot belec kriv za vse mogoče težave tega sveta, je dejal.Drugi omenjajo javnomnenjske raziskave, po katerih se številni moški v strahu pred obtožbami čedalje bolj bojijo žensk in domnevajo, da borke za ženske pravice najbrž nočejo razmer kot v islamskem fundamentalizmu. A takšni očitki ne upoštevajo dejstva, da so vplivni moški morda vso znano človeško zgodovino spolno izkoriščali ženske in moške, a jim je ženska emancipacija minulega stoletja vendarle dala novo kuliso. #jaztudi se zavzema za žrtve spolnega izkoriščanja z obračunavanjem s sramom, ki je doslej ustavil mnoge med njimi.Številni psihologi verjamejo, da se bo prihodnjim generacijam erotična enakopravnost zdela samoumevna, zaradi česar bodo pustile za seboj »ogabneže«, kot je Weinsteina med drugimi označil ­demokratski predsedniški kandidat. Pri spolni psihopatologiji, kot jo strokovnjaki pripisujejo padlemu producentu, naj bi šlo tudi za »moško bedo in temno plat eksistence«, ki je celo zaželenega igralca in nekdanjega fantapripeljala do spolnega ­odnosa s ­prostitutko.Seks je preprosta stvar, erotičnost pa zelo kompleksna, v knjigi Erotična pamet piše psiholog. Ker deluje v Kaliforniji, mu je zato morda bolj kot drugim jasno, za kaj gre pri Harveyju Weinsteinu.