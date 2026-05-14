Sodnica zavrnila peticijo za odcepitev, Alberta še ostaja del Kanade

Prerijska provinca Alberta se za zdaj ne bo ločila od Kanade, je sporočila albertska sodnica Shaina Leonard, ki je zavrgla peticijo za odcepitev. 37-stransko sodbo je izdala na sodišču v Edmontonu.

To je storila po tem, ko so avtohtone skupine prvih narodov (ene od treh skupin avtohtonih prebivalcev v Kanadi) trdile, da bi neodvisna Alberta brez njihovega posvetovanja kršila njihove pogodbene pravice, poroča BBC.

Odločitev je sledila potem, ko je Stay Free Alberta, skupina, ki stoji za državljansko peticijo o neodvisnosti Alberte, sporočila, da je zbrala več kot 300.000 podpisov – dovolj za sprožitev referenduma po vsej provinci.

Sodnica je do svoje odločitve o pravnem izzivu prvih narodov ustavila preverjanje teh podpisov. V okviru odločitve je sodnica ugotovila, da se niso posvetovali s staroselskimi ljudstvi Athabasca Chipewyan First Nation, Blood Tribe, Piikani Nation in Siksika Nation, ki vsi živijo na območju Alberte.

V sodbi je zapisala: »Brez dvoma bi odcepitev Alberte od Kanade vplivala« na dve pogodbi, podpisani v 19. stoletju med ljudstvi prvih narodov in krono. Kljub temu, da bi imela odcepitev vpliv, posvetovanja ni bilo, Alberta pa je s tem kršila svojo dolžnost posvetovanja s prosilci, je zapisala sodnica.

Vložili bodo tožbo

Jeff Rath, odvetnik, ki zastopa Stay Free Alberta, je v izjavi dejal, da se to odločitvijo »ne strinjamo, saj se zdi, da na prvi pogled krši načela naravne pravičnosti in vsebuje številne pravne napake.« Napovedal je pritožbo, razmišlja pa celo o tem, kot navaja BBC, da bi sodišče zaprosili za zadržanje odredbe sodnice Leonardove.

Medtem pa je odvetnik enega od ljudstev Athabasca Chipewyan First Nation Kevin Hille sodničino odločitev pohvalil kot »pomembno zmago za pravno državo in varstvo ustavnih pravic v Alberti«.

»Jasno namreč kaže, da je bilo nezakonito obrniti se stran od ugotovitev o vplivih na prve narode in se z njimi ne posvetovati pred tem nevarnim korakom razpisa referenduma,« je dejal. Odredba namreč jasno določa, da je potreben posvet in sodelovanje pred nečim tako pomembnim in nevarnim kot je referendum o neodvisnosti.

»Mednarodna meja bi uničila njihov način življenja. Nikakor ne bi mogli živeti tako, kot so živeli zadnjih 7000 let.«

Po kanadskem pravu obstaja dolžnost posvetovanja z avtohtonimi ljudstvi, kadar vlada razmišlja o ukrepih, ki bi lahko kršili njihove avtohtone ali pogodbene pravice. Zakoni tudi zahtevajo, da je posvetovanje smiselno in opravljeno v dobri veri.

V sredo je albertska premierka Danielle Smith novinarjem povedala, da njena vlada preučuje odločitev. Menijo, da je prišlo do pravne napake in se bodo pritožili. O sodbi bodo razpravljali s svojo vlado in poslansko skupino.

Albertska vlada je nedavno spremenila svoje zakone in odpravila zahtevo, da morajo biti državljanski referendumi ustavni. Državljanom tako želijo omogočiti izražanje mnenj o čemer koli. Prihodnost referenduma o neodvisnosti v Alberti je zdaj negotova.

Čeprav ločitveno gibanje v Alberti nima enotnega stališča, večina želi vsaj večjo avtonomijo nad provincialnim bogastvom virov in političnimi prednostnimi nalogami.

Rath, odvetnik, ki zastopa Stay Free Alberta, je dejal, da bodo ljudje, ki so podpisali peticijo, »zahtevali, da premierka uvrsti vprašanje na glasovnico« oktobra, ko je provinca že načrtovala glasovanje o vrsti vprašanj glede priseljevanja in zadev, povezanih s provincialnimi pristojnostmi. Dejal je celo, da bo to morda vplivalo na prihodnost vlade in premierke same.

Z naravnimi viri prispeva več, kot prejme

Že dlje časa so v Alberti jezni na Ottawo, predvsem glede razvoja njenih naravnih virov, saj nekateri prebivalci province verjamejo, da je zvezna vlada, zlasti pod liberalci, ovirala provincialno naftno in plinsko industrijo v prid zakonodaji za varstvo podnebja. Menijo, da provinca s svojim bogastvom naravnih virov državi prispeva več, kot prejme, in da preostali del države pogosto zanemarja zahodne province ali nima v mislih njihovih najboljših interesov.

Kulturne in politične razlike so razkole še dodatno poglobile.

