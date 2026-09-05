Sodnik razveljavil sojenje v primeru umora treh otrok

Sodnik v Massachusettsu je razveljavil sojenje v primeru Lindsay Clancy. Porotniki, ki so se posvetovali približno teden dni, se namreč niso mogli soglasno odločiti, ali je Lindsay Clancy kazensko odgovorna za umor svojih treh otrok. Njen odvetnik je skušal ustaviti razveljavitev sojenja in izsiliti razsodbo, a ni bil uspešen. Zaslišanje pozneje ta mesec bo pokazalo, kaj se bo v tem primeru zgodilo naprej.

»Na tej točki bom razglasil, da je porota v slepi ulici in da bo sojenje preklicano,« je sodnik William Sullivan v petek povedal poroti. Po ameriški zakonodaji mora porota soglasno verjeti »onkraj razumnega dvoma«, da je nekdo kriv, da bi ga lahko obsodila za kaznivo dejanje. Ta oznaka je najstrožji standard v ameriškem pravnem sistemu. Dokazno breme za krivdo obtoženega nosi vlada, ne pa obtoženi, da dokaže svojo nedolžnost.

Konec septembra bodo tožilci lahko na novem zaslišanju predstavili svoje nadaljnje korake v zadevi. Medtem bo 36-letna nekdanja medicinska sestra ostala pridržana zaradi istih obtožb umora in bo še naprej v psihiatrični ustanovi.

Reakcija odvetnika Kevina Reddingtona ob razveljavitvi sojenja. FOTO: Greg Derr/Reuters

Tožilci imajo pred seboj več možnosti: ena je, da se izvede novo sojenje, druga, da sklenejo sporazum o priznanju krivde s Clancy, ki je zadavila svoje otroke, petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana. Potem ko je ubila otroke, se je Clancyjeva porezala z nožem in skočila skozi okno v drugem nadstropju, da bi si vzela življenje, zaradi česar je zdaj hroma. Clancyjeva ne zanika, da je leta 2023 ubila svoje otroke, vendar se je izrekla za nedolžno v obtožbah umora prve stopnje. Njeni odvetniki trdijo, da je trpela za poporodno psihozo in da ne bi smela biti kazensko odgovorna.

Clancyjeva je bila, kot navajajo tuji mediji, videti potrta ob razveljavitvi sojenja. V sodni dvorani je bilo presenetljivo tiho. Razveljavitev sojenja se je zgodila po šestih tednih sodnega postopka in po tem, ko so se porotniki posvetovali več kot 40 ur v sedmih dneh.

Primer je tedne vznemirjal državo in sprožil razpravo o temi poporodne psihoze. Mnogi so spremljali sojenje v živo, ko so pričali družinski člani in strokovnjaki. Vsak dan se je pred sodiščem zbralo več kot 200 predstavnikov medijev, skupine podpornikov različnih velikosti pa so se pogosto zbirale zunaj.