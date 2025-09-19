Sodnik zavrgel Trumpovo tožbo proti New York Timesu

Ameriški zvezni sodnik Steven Merryday je danes v Tampi na Floridi zavrgel 15 milijard dolarjev vredno odškodninsko tožbo predsednika Donalda Trumpa proti časopisu New York Times, poročajo ameriški mediji. Konservativni sodnik je pripomnil, da njegovo sodišče ni Trumpov oder za napade na nasprotnike.

»Tožba ni megafon za odnose z javnostjo ali oder za strastno nastopanje na političnem shodu,« je zapisal sodnik, ki ga je na položaj imenoval predsednik George Bush starejši in dodal, da njegovo sodišče ni oder, na katerem bi Trump lahko besnel proti nasprotnikom, poroča medij The Hill.

Trump je pred dnevi vložil tožbo proti časopisu zaradi obrekovanja, ki so jo pravni strokovnjaki ZDA opredelili kot smešno. Trumpa je med drugim motil star članek novinarjev Russa Buettnerja in Susanne Craig o njegovem finančnem položaju in vlogi v televizijski oddaji Vajenec.

V tožbi je trdil, da ni postal zvezdnik šele s serijo Vajenec, ampak je bil zvezdnik in izjemno uspešen poslovnež že pred njo, navaja ameriška televizija CNN in dodaja, da je bila sodnikova sodba »nenavadno polna posmeha«.

Sodnik je razsodil, da tožba ni bila v skladu z zveznimi pravili za takšne civilne tožbe. »Tožba mora biti kratka, jasna in neposredna izjava o domnevnih dejstvih. Kritika časopisa pa je bila docela neprimerna in nedopustna,« je zapisal sodnik.

Kljub temu je Trumpovim pravnikom dovolil, da v štirih tednih vložijo novo tožbo, vendar ne na 85 straneh, ampak na največ 40.