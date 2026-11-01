Sodnik zavrnil Trumpovo milijardno tožbo zaradi pisma Epsteinu

Ameriški zvezni sodnik je zavrnil deset milijard dolarjev vredno tožbo predsednika Donalda Trumpa proti časopisu Wall Street Journal zaradi poročanja o domnevnem rojstnodnevnem pismu pokojnemu finančniku in obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, poroča BBC.

Trump je lani tožil matično družbo časopisa Dow Jones in medijskega mogotca Ruperta Murdocha, potem ko je Wall Street Journal poročal o pismu, ki naj bi ga Trump leta 2003 napisal Epsteinu ob njegovem 50. rojstnem dnevu. Pismo naj bi vsebovalo namigujoče besedilo in risbo obrisa gole ženske. Trump zanika, da bi ga napisal ali podpisal, in trdi, da gre za ponaredek.

Zvezni sodnik Darrin Gayles je tožbo zavrnil z obrazložitvijo, da Trumpovi odvetniki niso dokazali, da je časopis zavestno objavil neresnične informacije ali da je pri preverjanju njihove resničnosti ravnal z očitno brezbrižnostjo. To je namreč po ameriški zakonodaji eden ključnih pogojev za uspeh tožbe javne osebnosti zaradi obrekovanja.

Zakaj je sodnik zavrnil tožbo?

Trumpovi odvetniki so trdili, da Wall Street Journal zgodbe ne bi smel objaviti, ker je predsednik že pred objavo zanikal pristnost pisma. Po njihovem mnenju bi morali novinarji zaradi njegovega zanikanja prezreti druge ugotovitve preiskave.

Sodnik je takšno razlago zavrnil. Poudaril je, da novinarjem ni treba opustiti objave zgolj zato, ker oseba, o kateri poročajo, zanika očitke. Če bi to veljalo, bi lahko vsaka javna osebnost z zanikanjem preprečila objavo zanjo neprijetnih informacij, kar bi bilo v nasprotju s prvim amandmajem ameriške ustave, ki zagotavlja svobodo govora in tiska.

Gayles je v 20 strani dolgi obrazložitvi še poudaril, da so novinarji pred objavo opravili temeljito preiskavo. Ocenil je, da Trumpovi odvetniki niso prepričljivo utemeljili očitkov o nepravilnostih pri njihovem delu.

Trump je s prvotno tožbo zahteval 20 milijard dolarjev odškodnine. Potem ko jo je sodnik prvič zavrnil, so njegovi odvetniki vložili popravljeno tožbo in zahtevek znižali na deset milijard dolarjev. Tokrat je sodnik tožbo zavrnil dokončno, kar pomeni, da je Trump v isti zadevi ne more ponovno vložiti v popravljeni obliki. Še vedno pa je mogoča pritožba.

Pristnost pisma ostaja sporna

Po poročanju Wall Street Journala naj bi pismo vsebovalo tudi šaljivo pripombo, da se skrivnosti nikoli ne postarajo, končalo pa naj bi se z besedami: »Imeti prijatelja je nekaj čudovitega. Vse najboljše za rojstni dan – in naj vsak dan prinese še kakšno čudovito skrivnost.«

Objava je sprožila veliko pozornosti v času, ko se je Trumpova administracija spopadala s kritikami zaradi ravnanja z dokumenti, povezanimi z Epsteinom.

Sodnik z odločitvijo ni potrdil pristnosti pisma. Presojal je, ali so Trumpovi odvetniki navedli dovolj dejstev za utemeljitev tožbe zaradi obrekovanja, in ugotovil, da tega niso storili.