Sodniška vojna za Draghijevo zapuščino

Bruselj – Odločitev nemškega ustavnega sodišča o programu nakupa državnih obveznic, ki ga je leta 2015 sprejela ECB, že teden dni vznemirja staro celino. Zvezni ustavni sodniki iz Karlsruheja so posegli v zapletena razmerja znotraj EU.Zakaj je odločitev ustavnih sodnikov še posebno kočljiva?Ustavno sodišče je postavilo omejitve za nadaljevanje sodelovanja nemške centralne banke (Bundesbank) v programu ECB za nakup državnih obveznic. Z njim da so v Frankfurtu – takrat je bil na čelu ECB Italijan Mario Draghi – presegli svoj mandat. ECB bi morala v treh mesecih utemeljiti sorazmernost svojega delovanja z gospodarskimi in ...