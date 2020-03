Sojenje nevesti Islamske države

Preberite še:

Žena in otroci nekdanjega pripadnika Islamske države v taborišču v Siriji. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

V petek se je na düsseldorfskem sodišču pričel proces proti 32-letni Carli-Josephine S., ki je leta 2015 pobegnila v tako imenovano Islamsko državo, s seboj pa je, brez vednosti in privoljenja njihovega očeta, vzela tudi tri otroke. Zaradi zanemarjanja starševskih dolžnosti in članstva v teroristični organizaciji ji grozi 15 let zapora.Nemka, ki se je v islam spreobrnila pri osemnajstih letih, je leta 2015 odšla po sledeh svoje najboljše prijateljice in s tremi majhnimi otroci pobegnila v Sirijo, na ozemlje islamske države. Ko se je njen mož vrnil iz dvotedenskega službenega potovanja, je v praznem stanovanju našel le poslovilno pismo, v katerem je bodoča borka ISIS svoji materi pojasnjevala, da se v Nemčiji ne počuti več dobro in da ne želi, da bi njeni otroci odraščali tam.V Siriji se je ponovno omožila in s somalskim borcem islamske države dobila hčer, medtem ko je svojega sedemletnega sina poslala na urjenje za otroškega vojaka Islamske države.Le leto kasneje je njen mož padel v ofenzivi Sirskih demokratičnih sil na prestolnico Islamske države Rako. Nemudoma se je ponovno omožila in postala druga žena egipčanskega džihadista. Dve leti pozneje je pri komaj osmih letih v bombardiranju položajev Islamske države umrl njen najstarejši sin.Carla-Josephine S. je bila lanskega aprila, po sporazumu med Kurdi in Nemčijo, kot ena prvih nemških članic Islamske države z otroci vrnjena v domovino, kjer je bila ob prihodu na letališče aretirana. Poleg nje na sojenje v Nemčiji čaka še približno pol ducata tako imenovanih »nevest islamske države«. V taboriščih v severni Siriji pa na vrnitev v Nemčijo čaka še približno 50 nekdanjih borcev Islamske države, še nekoliko več njihovih žena in kar 170 otrok z nemškim državljanstvom.