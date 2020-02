Šok v Turingiji – liberalci na oblast s pomočjo skrajne desnice

Frankfurt - Na volitvah predsednika deželne vlade v Turingiji se je zgodilo tisto, česar so se mnogi bali, mnogi pa si tega niso mogli niti predstavljati. Za predsednika deželne vlade je bil v tretjem krogu izvoljen liberalec FDP Thomas Kemmerich in to s pomočjo glasov CDU in skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).



Da bo sestavljanje vlade v Turingiji izjemno težavno, so napovedovali že rezultati, ki niso omogočili sestave že utečenih koalicij. V vseh kombinacijah, ki niso vključevale sodelovanja skrajno leve stranke Levice in CDU, je bilo premalo glasov za večinsko vlado. Na levem političnem polu so zato v volitve šli v upanju na manjšinsko vlado SPD, Levica in Zeleni, ki pa bi jo tolerirali in podprli tudi v CDU. A to se ni zgodilo in načrti o rdeči-rdeči-zeleni manjšinski vladi so padli v vodo. V tretjem krogu je bil tako za predsednika deželne vlade izvoljen Thomas Kemmerich. Podprli so ga vsi poslancu FDP, CDU in AFD.



„Upam, da bo CDU zaradi današnjega rezultata utrpela politične posledice. Ponavlja se zgodovina iz 20. let prejšnjega stoletja, ko je del družbe tudi postal sokrivec skrajne desnice. SPD bi se morala vprašati, kaj sploh še počne v koaliciji skupaj s CDU,“ je vidno šokiran v prvi izjavi po volitvah dejal Bernd Riexinger iz Levice in dodal, da „ko neka stranka, ki se imenuje liberalna, pusti, da jo izvolijo skrajni desničarji, to ni uspeh, ampak katastrofa“. „To ni bil zgolj slučaj, ampak orkestriran proces. Sicer ne bi celotna CDU, AFD in FDP tako glasovali," je še dejal Riexinger.



Na volitve v Turingiji so se nemudoma odzvali tudi v CDU na ravni države. „FDP se je v Turingiji igrala z ognjem in zdaj je zanetila ogenj v celotni Nemčiji. To bo državo razklalo in ne povezalo,“ je vidno razburjen dejal generalni sekretar stranke Paul Ziemiak, ki je zavrnil kakršnokoli sodelovanje z AFD v koaliciji v Turingiji. „Za Turingijo bi bile najboljše nove volitve,“ je pozval Ziemiak. Podobno je komentirala predsednica stranke Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je dejala, da je turinška CDU ravnala v nasprotju z voljo vodstva CDU.