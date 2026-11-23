Danska vlada bo zaradi zgodovinsko slabih rezultatov danskih najstnikov v najnovejši raziskavi PISA od prihodnjega šolskega leta v šolah prepovedala pametne telefone in druge naprave z dostopom do interneta, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prepoved naj bi veljala do desetega razreda šolanja, kar je do približno 16. leta starosti.
Po navedbah vlade v Københavnu bodo morale šole uporabljati tudi filtre, ki blokirajo dostop do spletnih strani brez akademskega ali izobraževalnega pomena.
Danski 15-letniki so se glede na povprečje v naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti v mednarodni raziskavi PISA 2025 uvrstili na 27. mesto s povprečnim dosežkom 469,7 točke. Slovenski 15-letniki so se s povprečjem 463 točk uvrstili še nižje, na 32. mesto.
»Otroci bi morali imeti možnost hoditi v šolo, ne da bi jih ves čas motili družbena omrežja, spletno nakupovanje ali igre,« je za medije dejal danski minister za izobraževanje Magnus Heunicke.
Mobilni telefoni so v številnih danskih šolah že prepovedani. Danski parlament je od šol zahteval, da uvedejo lastna pravila, s katerimi bi v osnovnih šolah in popoldanskem varstvu do tretjega razreda odpravili uporabo mobilnih telefonov.
V nasprotju s temi pravili bo prepoved, ki jo bo uvedla vlada, zavezujoča in bo veljala za učence do konca desetega razreda. Kako bodo šole to izvajale, je prepuščeno njim, še poroča DPA.
Komentarji