Danska vlada bo zaradi zgodovinsko slabih rezultatov danskih najstnikov v najnovejši raziskavi PISA od prihodnjega šolskega leta v šolah prepovedala pametne telefone in druge naprave z dostopom do interneta, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prepoved naj bi veljala do desetega razreda šolanja, kar je do približno 16. leta starosti.

Po navedbah vlade v Københavnu bodo morale šole uporabljati tudi filtre, ki blokirajo dostop do spletnih strani brez akademskega ali izobraževalnega pomena.

Rezultati slovenskih 15-letnikov še slabši Danski 15-letniki so se glede na povprečje v naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti v mednarodni raziskavi PISA 2025 uvrstili na 27. mesto s povprečnim dosežkom 469,7 točke. Slovenski 15-letniki so se s povprečjem 463 točk uvrstili še nižje, na 32. mesto.

Prepoved do konca desetega razreda

»Otroci bi morali imeti možnost hoditi v šolo, ne da bi jih ves čas motili družbena omrežja, spletno nakupovanje ali igre,« je za medije dejal danski minister za izobraževanje Magnus Heunicke.

Mobilni telefoni so v številnih danskih šolah že prepovedani. Danski parlament je od šol zahteval, da uvedejo lastna pravila, s katerimi bi v osnovnih šolah in popoldanskem varstvu do tretjega razreda odpravili uporabo mobilnih telefonov.

V nasprotju s temi pravili bo prepoved, ki jo bo uvedla vlada, zavezujoča in bo veljala za učence do konca desetega razreda. Kako bodo šole to izvajale, je prepuščeno njim, še poroča DPA.