Šolarje bodo preverjali z detektorji kovin

Italijanska vlada je v sredo objavila odlok, v skladu s katerim bodo lahko šole po državi v prihodnje pod določenimi pogoji učence preverjale s pomočjo detektorjev kovin, kakršne med drugim uporabljajo na letališčih.

Ukrep, ki sledi uboju osemnajstletnika z nožem z 22-centimetrskim rezilom na eni izmed srednjih šol v mestu La Spezia v Liguriji, je del vladnih prizadevanj za preprečevanje nasilnih dejanj z noži in strelnim orožjem v šolah.

V skladu z odlokom bodo lahko pristojni učence z detektorji pregledovali tako v šoli kot njeni neposredni okolici, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška DPA. Nadzor bodo glede na okrožnico, ki jo je šolskim in policijskim organom posredoval notranji minister Matteo Piantedosi, izvajali izključno na zahtevo vodstva posamezne šole.

Ukrep je del prizadevanj vlade premierke Giorgie Meloni za preprečevanje nasilnih dejanj z noži in strelnim orožjem v šolah. Vlada v Rimu sicer pripravlja tudi širši varnostni paket ukrepov, ki med drugim predvideva strožje predpise o posedovanju strelnega orožja.

Ansa je včeraj poročala tudi o dogodku v mestu Luni, ki se nahaja nedaleč od omenjene La Spezie. Trinajstletnik je v šolo prinesel kuhinjski nož in ga pokazal sošolcem. Ti so obvestili učitelje, učitelji ravnateljico, ta pa ni imela druge izbire, kot da pokliče karabinjerje. Sledila je hišna preiskava pri dečku. Našli so nož, ki je ustrezal opisu mladih prič, skupaj z drugimi podobnimi. Dečka in starša so zaslišali na postaji, dečka pa prijavili na sodišče za mladoletnike.

Napad na dijakinjo z nožem se je na začetku meseca zgodil tudi na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota. Dijak prvega letnika je napadel in lažje poškodoval dijakinjo četrtega letnika. Incident so hitro opazili in ukrepali po protokolu ter vse dijake in zaposlene zaklenili v razrede (oziroma so se ti zaklenili z notranje strani) in varno počakali na nadaljnja navodila.