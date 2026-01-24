  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Solastnika bara v Crans-Montani izpustili, Meloni: To je žalitev za svojce žrtev

    Moretti na prostosti po plačilu varščine 215.000 evrov. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor zaradi begosumnosti.
    Jacques Moretti je po plačilu varščine zapustil pripor, ki so mu ga odredili zaradi begosumnosti. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Galerija
    Jacques Moretti je po plačilu varščine zapustil pripor, ki so mu ga odredili zaradi begosumnosti. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    STA, R. I.
    24. 1. 2026 | 13:54
    24. 1. 2026 | 14:05
    2:44
    A+A-

    Jacquesa Morettija, solastnika bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, so včeraj po plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov (215.000 evrov) izpustili iz pripora. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor, kot razlog pa navedlo begosumnost. Ob tem je moral predati osebne dokumente, vsakodnevno se bo moral tudi zglasiti na policijski postaji.

    image_alt
    Sorodniki žrtev iz Crans-Montane na sprejemu pri papežu

    Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes nad odločitvijo sodišča izrazila ogorčenje in jo označila za hudo žalitev za svojce žrtev, med katerimi je bilo tudi več Italijanov. Skupaj z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem sta sporočila, da sta italijanskemu veleposlaniku v Švici naročila, naj stopi v stik z regionalno državno tožilko Beatrice Pilloud in ji posreduje njuno veliko ogorčenje. Rim je sicer veleposlanika poklical na posvetovanja v domovino, je poročal AFP.

    V izjavi je Giorgia Meloni opozorila tudi na izjemno težo kaznivega dejanja, ki ga je osumljen Moretti, na begosumnost in nevarnost poseganja v dokaze, obenem pa poudarila, da celotna Italija zahteva resnico in pravico.

    Moretti z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico FOTO: Umit Bektas/Reuters
    Moretti z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico FOTO: Umit Bektas/Reuters

    Devetinštiridesetletni solastnik bara Le Constellation je bil skupaj z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico, ki je medtem pogojno ostala na prostosti, pred 14 dnevi prvič zaslišan v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti.

    Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, ko je bil bar Le Constellation poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, še 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

    Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Giorgia MelonipožarŠvica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po tragediji v Švici

    Solastnika bara v Crans-Montani izpustili, Meloni: To je žalitev za svojce žrtev

    Moretti na prostosti po plačilu varščine 215.000 evrov. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor zaradi begosumnosti.
    24. 1. 2026 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak in Gloria Kotnik v Avstriji tik pod stopničkami

    Slovenska deskarja na snegu sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu končala kot četrta.
    24. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

    Po mestnem derbiju in veliki zmagi Manchester United jutri v Londonu gostuje pri vodilnem Arsenalu. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
    Gorazd Nejedly 24. 1. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Vstopamo v obdobje z novimi pravili, a igra se nadaljuje

    Svet se je razslojil v vzporedne resničnosti, ki se včasih dotikajo, včasih si obračajo hrbet, včasih pa se objamejo in ponudijo sliko možne prihodnosti.
    Zorana Baković 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak in Gloria Kotnik v Avstriji tik pod stopničkami

    Slovenska deskarja na snegu sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu končala kot četrta.
    24. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

    Po mestnem derbiju in veliki zmagi Manchester United jutri v Londonu gostuje pri vodilnem Arsenalu. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
    Gorazd Nejedly 24. 1. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Vstopamo v obdobje z novimi pravili, a igra se nadaljuje

    Svet se je razslojil v vzporedne resničnosti, ki se včasih dotikajo, včasih si obračajo hrbet, včasih pa se objamejo in ponudijo sliko možne prihodnosti.
    Zorana Baković 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo