Solastnika bara v Crans-Montani izpustili, Meloni: To je žalitev za svojce žrtev

Jacquesa Morettija, solastnika bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, so včeraj po plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov (215.000 evrov) izpustili iz pripora. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor, kot razlog pa navedlo begosumnost. Ob tem je moral predati osebne dokumente, vsakodnevno se bo moral tudi zglasiti na policijski postaji.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes nad odločitvijo sodišča izrazila ogorčenje in jo označila za hudo žalitev za svojce žrtev, med katerimi je bilo tudi več Italijanov. Skupaj z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem sta sporočila, da sta italijanskemu veleposlaniku v Švici naročila, naj stopi v stik z regionalno državno tožilko Beatrice Pilloud in ji posreduje njuno veliko ogorčenje. Rim je sicer veleposlanika poklical na posvetovanja v domovino, je poročal AFP.

V izjavi je Giorgia Meloni opozorila tudi na izjemno težo kaznivega dejanja, ki ga je osumljen Moretti, na begosumnost in nevarnost poseganja v dokaze, obenem pa poudarila, da celotna Italija zahteva resnico in pravico.

Moretti z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico FOTO: Umit Bektas/Reuters

Devetinštiridesetletni solastnik bara Le Constellation je bil skupaj z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico, ki je medtem pogojno ostala na prostosti, pred 14 dnevi prvič zaslišan v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, ko je bil bar Le Constellation poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, še 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.