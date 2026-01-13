Solastniku zgorelega švicarskega smučarskega bara podaljšali pripor

Švicarski sodnik je za solastnika bara v smučarskem središču Crans-Montana, kjer je na silvestrovo v požaru umrlo 40 ljudi, odredil 90-dnevni pripor, poroča britanski BBC. Švicarski tožilci trdijo, da je Jacques Moretti, francoski državljan, potencialno nevaren za pobeg. On in njegova žena Jessica, ki je prav tako Francozinja, sta osumljena uboja iz malomarnosti, telesne poškodbe iz malomarnosti in požiga iz malomarnosti.

V požaru v baru Le Constellation v Crans-Montani je bilo poškodovanih tudi 116 ljudi; številne žrtve so bile mlajše od 20 let. Preiskovalci domnevajo, da so požar zanetile iskrice v steklenicah šampanjca, ki so bile med praznovanjem dvignjene preblizu stropa. Oblasti so prejšnji teden potrdile, da bar v priljubljenem smučarskem središču že pet let ni bil varnostno pregledan.

V požaru v Crans-Montani je umrlo 40 ljudi, poškodovanih pa je bilo 116. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Jacques Moretti je bil prvič pridržan v petek za začetno obdobje 48 ur, piše BBC. V ponedeljek pa je sodnik na sodišču odločil, da ga morajo pridržati v priporu tri mesece – obdobje, ki ga je po švicarski zakonodaji mogoče podaljšati. Gre za začasni ali preventivni pripor, ki naj bi trajal, dokler zadeva ne pride na sodišče. V tem primeru je sodišče dejalo, da se ukrep lahko odpravi proti plačilu varščine, katere znesek bo določen pozneje.

Morettijeva žena Jessica, ki je v hišnem priporu, je v petek novinarjem povedala, da ji je žal za »nepredstavljivo tragedijo«. Tožilci verjamejo, da je požar izbruhnil, ko so ljudje, ki so praznovali novo leto, dvignili steklenice šampanjca s pritrjenimi tortnimi fontanami in zažgali zvočno izolacijsko peno na stropu bara v kleti.

Preiskovalci domnevajo, da so ogenj zanetile iskrice iz tortnih fontan, zataknjene v steklenice šampanjca, ki so bile med praznovanjem dvignjene preblizu stropa. Na sliki stotine sveč v spomin na žrtve požara. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Novica, da bara niso pregledali že pet let, je šokirala svojce žrtev. Lokali, kot je Le Constellation, bi morali biti pregledani vsako leto, vendar je župan Crans-Montane Nicolas Feraud v torek po poročanju BBC dejal, da ne more pojasniti, zakaj tega v tistem baru tako dolgo niso storili. »Obžalujemo to – dolgujemo to družinam – in prevzemamo odgovornost,« je dejal in dodal, da bodo v tamkajšnjih lokalih odslej prepovedane iskrice.

Večina žrtev požara je bila mladih – osem jih je bilo mlajših od 16 let. Veliko poškodovanih ima hude opekline. Osemdeset jih je še vedno v bolnišnicah v Švici in drugih evropskih državah.