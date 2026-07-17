Dobavitelj solate pripravlja odpoklic zaradi izbruha parazitske okužbe

Ameriški dobavitelj zelenjave Taylor Farms iz Kalifornije pripravlja odpoklic sestavin, povezanih z izbruhom parazitske okužbe ciklosporiaze, zaradi katere je v zvezni državi Michigan in sosednjih državah zbolelo več tisoč ljudi, poročajo ameriški mediji.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) ter Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) preiskujeta izbruh ciklosporiaze, ki ga povezujejo z narezano solato ledenko, ki so jo stregli v restavracijah verige Taco Bell v zveznih državah Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio in Zahodna Virginija.

Parazitska bolezen povzroča predvsem drisko in druge prebavne motnje, poroča televizija ABC.

Zdravstvene oblasti v Michiganu so v petek poročale o nekaj več kot 5000 potrjenih primerih okužbe, kar je 690 več kot dan prej.

FDA je v četrtek sporočila, da bo veriga hitre prehrane Taco Bell, ki deluje v okviru družbe Yum Brands, prenehala uporabljati solato dobavitelja, ki ga je agencija opredelila v preiskavi. Podjetje je pred tem sporočilo, da je prostovoljno umaknilo sporno sestavino in jo bo v prizadetih zveznih državah zamenjalo v 24 urah.

Taco Bell in FDA dobavitelja nista imenovala. FDA je navedla še, da je preiskava pokazala na skupnega dobavitelja solate iz Mehike, ki je oskrboval restavracije Taco Bell.