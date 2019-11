Šolniki odločajo o vladni ponudbi

Pozivi na generalno stavko

Premier ni opravil svojega dela

Hrvaški šolniki se bodo jutri izrekli o zadnji vladni ponudbi. Če se bodo odločili za prekinitev splošne stavke, se bodo lahko učenci in dijaki v petek vrnili v šolske klopi. Na družbenih omrežjih je večina učiteljev zavrnila kompromis, ki so ga dosegli šolski sindikati z vladno pogajalsko skupino s premieromna čelu.Vlada je sinoči ponudila sindikatom paket, ki predvideva postopno povečanje plač učiteljev za 10,4 odstotka. Sindikati ponudbe niso sprejeli, ker bodo odločitev prepustili članstvu. V prvih odzivih so učitelji ocenili, da gre za sramotno ponudbo in da jim je vlada ponudila velik nič. Njihovo skupno sporočilo je bilo, da njihov obraz nima cene.Nekateri ocenjujejo, da gre za kapitulacijo, drugi svarijo kolege, naj bodo pozorni na laži sindikalnih voditeljev zna čelu, ki bodo poskušali prikriti, da s stavko niso ničesar dosegli, tretji pa menijo, da niso izrabili vseh možnosti, pri čemer izpostavljajo podporo 55 sindikatov iz drugih panog ter pozivajo na generalno stavko. Večina tudi zameri Plenkoviću, ker je potreboval 34 dni, da se je sploh začel ukvarjati z največjim problemom v državi.Splošna stavka šolnikov je ena največjih kriz v Plenkovićevem mandatu, premier pa je zavračal pogajanja s sindikalnimi voditelji ter pošiljal svoje sprte ministre po vroč kostanj v žerjavico. Neuspešni so bili vsi po vrsti, od šolske ministricedo ministra za deloin finančnega ministra. Zato se ni zameril samo sindikalnim voditeljem in učiteljem, ampak tudi vse večjemu delu hrvaške javnosti, ki je začela simpatizirati s stavkajočimi prosvetnimi delavci.Kljub najdaljši stavki učiteljev v hrvaški zgodovini in molku, s katerim so učitelji na protestu na Trgu svetega Marka v Zagrebu pospremili njegove besede, da je njegova vlada v treh letih naredila več za dvig plač in pokojnin kot številne vlade pred njo, je prepustil vodenje pogajanj šefu svojega kabineta. Kritiki so Plenkoviću očitali, da je zaradi osebne prizadetosti odklanjal opravljanje svojega dela.Po sinočnjih večurnih pogajanjih je Plenković izrazil prepričanje, da so dosegli kvaliteten kompromis. Po njem bi se plače učiteljev s 1. decembrom povečale za tri odstotke, s 1. januarjem za dodatna dva odstotka, do konca prihodnjega leta pa za še pet odstotkov. Paket poleg dodatkov k plači vključuje tudi nadaljevanje pogajanj o zahtevi šolnikov po zvišanju koeficientov za izračun njihovih plač. Plenković pričakuje, da bodo učitelji prekinili stavko in da se bodo učenci in dijaki vrnili v šolske klopi.