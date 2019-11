Solo plezalec omahnil v smrt

Nevarna tehnika spuščanja

Priljubljen in skromen Gobright je najraje plezal sam, a je opravil tudi izjemne vzpone v navezi. FOTO: Facebook

Zaradi napake pri spustu z vrvjo je umrl eden najbolj drznih in znanih solo plezalcev, 31-letni. S soplezalcemsta se sočasno na eni vrvi spuščala s približno 500 metrov visoke smeri Sendero Luminoso v mehiškem plezališču El Portero Chico, ko je Gobright zdrsnil s konca vrvi.Novinarji revije Rock&Ice so govorili s 26-letnimAidanom Jacobsonom, ki v nesreči ni bil resneje poškodovan, in pojasnil jim je, da sta se z Gobrightom spuščala čez sedmi raztežaj smeri Sendero Luminoso z oceno 7b+, ki je razvpita predvsem zaradi najbolj znanega solo plezalca, ki jo je pred petimi leti preplezal brez varovanja.Jacobson in Gobright sta uporabljala med izkušenimi plezalci precej razširjeno, a potencialno nevarno tehniko sočasnega spusta, pri kateri sta plezalca pripeta vsak na svojo polovico vrvi in tako drug drugemu predstavljata protiutež. Pri takšnem spustu je ob napaki enega v smrtni nevarnosti tudi drugi.Jacobson je povedal, da je Gobright pripravil vrv za krajši spust, a da vrvi ni prevlekel skozi varovališče do polovice, na koncih pa tudi ni zavezal varovalnih vozlov. Jacobson je za revijo Rock&Ice povedal, da je Gobrighta opozoril na napaki, a da mu je ta odvrnil, da bo vse v redu. »Tako sva se začela spuščati in nenadoma je Brad zdrsnil s konca vrvi,« je povedal soplezalec.Brad Gobright je najprej zadel polico deset metrov nižje, zdrsnil z nje in padel tristo metrov globoko ob vznožje stene. Aidan Jacobson je zaradi izgube protiteže prav tako padel, a se je obdržal na polici in dobil le nekaj udarcev in odrgnin.Brad Gobright je bil zunaj plezalne skupnosti znan po svojih drznih solo vzponih, med plezalci pa tudi po svojem prijaznem značaju, težkih vzponih z varovanjem ter izjemno hitrih večraztežajnih vzponih predvsem v yosemitski steni El Capitan. Nekaj časa je držal tudi hitrostni rekord v najbolj znani smeri El Capitana Nose – tisočmetrsko klasiko je s soplezalcemleta 2017 preplezal v dveh urah in 20 minutah. Leto dni kasneje stainrekord izboljšala za dvajset minut.Alex Honnold je ob smrti prijatelja na instagramu zapisal, da je bil Brad izjemno topel in prijazen človek. »Najbrž bi bilo v tem trenutku dobro kaj reči o varnosti in tveganju, a mi zdaj res ni do tega. Sem samo žalosten zaradi Brada in njegove družine. In vseh nas, ki se nas je dotaknil. Brad je bil pravi biser. Ob vseh izjemnih in manj bleščečih plateh (kot so, recimo, noro močni prsti ali pa njegovo domovanje v svoji hondi civic) je bil globoko v srcu samo čudovit človek.«