Šolski sindikati grozijo z rušenjem vlade

Protestniki so sporočili vladi, da ne bodo odstopili od svojih zahtev. FOTO: Denis Lovrovic/Afp

Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu se je zbralo več kot 20.000 prosvetnih delavcev. FOTO: Denis Lovrovic/Afp

Po oceni šolskih sindikatov se je danes udeležilo množičnega protesta učiteljev na Trgu bana Jelačića v Zagrebu več kot 20.000 prosvetnih delavcev. Sindikalni voditeljje kot neutemeljene zavrnil očitke premierja, da za stavko in protesti stoji politika in da so temo o koeficientih za izračun plač učiteljev spolitizarale opozicijske stranke in interesne skupine. Pozval ga je, naj se ne ukvarja s teorijami zarote, ker za stavko stojijo sindikati in državljani, ki jo podpirajo.Protestniki so sporočili vladi, da ne bodo odstopili od svojih zahtev in da jo bodo po potrebi zrušili, ker je to stavka za dostojno življenje in reformo izobraževalnega sistema. Z avtobusi so povsem zadušili promet v Zagrebu, »oboroženi« pa so bili z bobni, trobentami, piščalkami in transparenti. Po enotedenski splošni stavki v vseh osnovnih in srednjih šolah je šolnike podprlo tudi 55 sindikatov iz drugih panog.