Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

V indonezijskem mestu Sidoarjo v provinci Vzhodna Java se je v ponedeljek zgodila huda nesreča, ko se je med popoldansko molitvijo kot hišica iz kart porušilo poslopje islamskega internata Al Hozini.

Po poročanju Guardiana je v nesreči umrl najmanj en dijak, več deset pa naj bi jih bilo še vedno ujetih pod tonami betona in jekla, medtem ko reševalci bijejo bitko s časom.

Število žrtev se bo, kot svarijo oblasti, v prihodnjih urah verjetno še povečalo, saj upanje na preživetje pod ruševinami z vsako minuto usiha.

Reševalne ekipe, v katerih po navedbah istega vira sodeluje na stotine policistov, vojakov in prostovoljcev, so vso noč pod lučjo žarometov neumorno preiskovale prizorišče nesreče.

Izpod težkih betonskih plošč so potegnili osem preživelih, a močno poškodovanih dijakov, ki so jih nemudoma prepeljali v bolnišnice.

Več deset dijakov naj bi bilo še vedno ujetih pod tonami betona in jekla. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Delo reševalcev močno ovira nestabilnost preostalega dela stavbe, ki se lahko zdaj zdaj zruši. Zaradi te nevarnosti si po poročanju nemške tiskovne agencije Deutsche Welle ne upajo uporabiti težke mehanizacije, kot so bagri in dvigala, ki bi sicer pospešila odstranjevanje materiala, a bi lahko ogrozila tako življenja ujetih kot reševalcev.

Tako ruševine odstranjujejo ročno, kar je počasno in naporno delo.

»Tistim, ki so še ujeti pod ruševinami, dovajamo kisik in vodo, da bi jih ohranili pri življenju, medtem ko si prizadevamo, da bi jih rešili,« je za tiskovno agencijo Associated Press pojasnil vodja reševalne akcije Nanang Sigit. Povedal je, da so reševalci med razbitinami opazili več trupel, a so njihova prizadevanja usmerjena v reševanje tistih, ki še kažejo znake življenja in se odzivajo na njihove klice.

Agonija staršev in negotova usoda pogrešanih

Ni natančno znano, koliko dijakov je ostalo ujetih pod ruševinami, saj si poročila različnih agencij zaradi kaotičnih razmer nasprotujejo.

V nesreči je po do zdaj znanih podatkih umrl najmanj en dijak. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Na oglasni deski, ki so jo po pisanju Guardiana postavili v kompleksu internata, je bilo v torek zjutraj navedenih 65 pogrešanih dijakov, večinoma dečkov, starih od 12 do 17 let. Televizijska hiša Al Džazira, sklicujoč se na indonezijsko agencijo za obvladovanje nesreč, poroča o 38 pogrešanih, kar kaže na negotovost in težave pri usklajevanju informacij v prvih urah po nesreči.

Pred porušeno stavbo so se zbrali številni starši in sorodniki, ki obupani čakajo na kakršnekoli novice o svojih otrocih. Guardian opisuje srce parajoče prizore mater, ki so ob pogledu na imena svojih sinov na seznamu pogrešanih histerično jokale, in očetov, ki so reševalce v solzah rotili, naj čim prej najdejo njihove otroke.

Po dosedanjih podatkih je bilo poškodovanih 99 dijakov, ki so jih prepeljali v bližnje bolnišnice, nekateri so po poročanju agencije Euronews v kritičnem stanju in se borijo za življenje.

Pred porušeno stavbo so se zbrali številni starši in sorodniki. FOTO: Dipta Wahyu/Reuters

Dijakinje so bile po navedbah preživelih v času nesreče v drugem delu poslopja, ki je ostal nepoškodovan, in tako se jim je uspelo rešiti.

Vzrok nesreče: nevarna in nedovoljena gradnja

Vse kaže, da se je tragedija zgodila zaradi malomarnosti in gradnje na črno. Po navedbah tiskovnega predstavnika policije Julesa Abrahama Abasta, ki ga povzema Guardian, je do porušenja prišlo med nedovoljeno dozidavo poslopja.

Stara dvonadstropna molilnica, osrednji prostor za verske obrede, je bila v postopku nadgradnje, s katero so ji brez ustreznih dovoljenj in, kot kaže, brez strokovnega nadzora nameravali dodati še dve nadstropji.

Na oglasni deski, ki so jo postavili v kompleksu internata, je bilo v torek zjutraj navedenih 65 pogrešanih dijakov, večinoma dečkov, starih med 12 in 17 let. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

»Temelji stare stavbe očitno niso zdržali teže dveh dodatnih betonskih nadstropij in so popustili med vlivanjem betona,« je pojasnil Abast. Prav v času, ko so delavci na vrhu vlivali beton za novo ploščo, so bili v molilnici spodaj zbrani dijaki pri popoldanski molitvi. Celotna konstrukcija se je sesedla in jih pokopala pod seboj.

Indonezijska agencija za obvladovanje nesreč je po poročanju Al Džazire ostro opozorila, da incident kaže na nujnost »strogega izvajanja varnostnih standardov v gradbeništvu« po vsej državi. To je namreč že druga podobna nesreča v Indoneziji v manj kot mesecu dni.

Kot navaja isti vir, so v začetku septembra v provinci Zahodna Java umrli najmanj trije ljudje, ko se je med branjem korana porušila dvorana lokalne skupnosti.