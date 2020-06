Solzivec nad protestnike pred Belo hišo

Preberite še

Komentar: Ameriško poletje sovraštva

Tisoči protestnikov v Minneapolisu. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Člani nacionalne garde v St. Paulu, Minnesota. FOTO: Scott Olson/Afp

New York – Ameriški predsednikje včeraj uveljavil zakonodajo iz leta 1807, ki mu sredi nemirov po policijskem uboju temnopoltegaomogoča policijsko in vojaško pomoč zveznim državam. »Moja administracija je zavezana pravici za Georgea in njegovo družino, ni umrl zaman,« je samoimenovani predsednik zakona in reda izjavil pred Belo hišo. »Ne smemo pa dovoliti, da bi upravičene vzklike miroljubnih protestnikov preglasila jezna drhal!« Medtem ko je govoril, je policija s solzivcem razganjala protestnike v bližini.Minuli petek so morali republikanskega predsednika pred pobesnelo množico za nekaj časa skriti v bunker, zdaj z zakonodajo iz začetka devetnajstega stoletja pripravlja teren za pošiljanje zveznih varnostnih sil po vseh ZDA, Zadnjič je to leta 1992 naredil 41. predsednik ZDAmed nemiri v Los Angelesu po policijskem pretepu temnopoltega. Leta 1991 je priča s kamero posnela pretep, ko so bili policisti oproščeni, pa so izbruhnili celotedenski nemiri z več kot deset mrtvimi, več tisoč poškodovanimi ter neštetimi izropanimi in požganimi trgovinami. Kasnejše sojenje je dva od štirih policistov obsodilo na zaporne kazni, King pa je prejel skoraj štirimilijonsko dolarsko odškodnino.Rodneya Kinga je leta 2012 zaročenka našla mrtvega na dnu bazena s sledovi mamil in alkohola v telesu – na 28. obletnico utopitve njegovega očeta alkoholika v kopalniški banji. George Floyd je, nasprotno, umrl že med aretacijo, njegova smrt pa je globoko prizadela neštete temnopolte in druge Američane in spodbudila uničujoče nemire v številnih ameriških mestih. Trump zdaj po zgledu predsednika Busha starejšega sporoča, da bo poslal vojsko »in hitro rešil problem« v vsa ameriška mesta, ki ne branijo življenja in lastnine svojih prebivalcev.V bližini Bele hiše je bilo mogoče videti vojaška vozila, Trump pa se je po odstranitvi protestnikov v spremstvu obrambnega ministra, pravosodnegain drugih odpravil čez park pred Belo hišo do bližnje cerkve, ki so jo v nedeljo poškodovali protestniki. S Svetim pismom v roki je spregovoril o reševanju položaja »s pravo in strastno ljubeznijo do naše države«, zaradi česar je episkopalna škofinjaizrazila ogorčenje.Trump je pred tem guvernerje zveznih držav označil za šibke in jih pozval k prevzemu nadzora nad uničevalnimi protesti. V številnih mestih so kljub temu tudi v minuli noči razbijali in ropali trgovine ter se spopadali s policisti, ponekod pa so protestniki, policisti ali celo oboji klečali v priznanje t ežavnega položaja afriških Američanov. Iz Davenporta v Iowi so poročali o dveh mrtvih udeležencih protestov in ranjenem policistu.