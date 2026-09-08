Somalski pirati spet na pohodu, pomagata jim vojna in Starlink

Somalsko piratstvo ob Afriškem rogu se je znova okrepilo na raven, kakršne ni bilo že približno desetletje. Od konca aprila so somalski pirati ugrabili osem ladij, poroča britanski Guardian. K ponovnemu razmahu piratstva po ocenah analitikov prispevajo vojna med ZDA in Izraelom ter Iranom, preusmerjanje pomorskega prometa in vse večja politična nestabilnost v Somaliji.

Samo avgusta so pirati v dveh tednih ugrabili dve plovili. Najprej so napadli tanker, povezan z Iranom, nato pa še ladjo Lutuf pod kamerunsko zastavo, ki je prevažala vojaško opremo za Turčijo.

Lutuf so izpustili dva tedna po ugrabitvi po skupni turško-somalski operaciji, v kateri so uničili štiri piratska plovila. Lokalni predstavniki sicer trdijo, da so ugrabiteljem plačali tudi 2,5 milijona dolarjev odkupnine. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšna plačila piratom omogočijo financiranje novih napadov in k sodelovanju pritegnejo nove člane.

Vojna spreminja pomorske poti

K ponovnemu razmahu piratstva je prispevalo tudi dogajanje na širšem območju. Pomorske sile, ki so se prej osredotočale na boj proti piratom ob Somaliji, so del svojih zmogljivosti preusmerile proti Rdečemu morju in Hormuški ožini. Ladjarji so hkrati zaradi varnostnih tveganj spremenili svoje poti.

Matthew Reisener iz ameriškega Centra za pomorsko strategijo ocenjuje, da približno 70 odstotkov pomorskega prometa, ki je pred napadi Hutijev potekal skozi Rdeče morje, zdaj preusmerjajo okoli Rta dobrega upanja. Zaradi spremenjenih poti se več ladij približa somalski obali, kar piratom ponuja nove priložnosti za napade.

Podobno je maja ugotovil Mednarodni inštitut za strateške študije (IISS). Dolgo obdobje relativnega miru je privedlo do umika dela mednarodnih protipiratskih sil in ohlapnejših varnostnih ukrepov na trgovskih ladjah, medtem ko so napadi Hutijev dodatno preusmerili pozornost mednarodne skupnosti.

Pirati uporabljajo Starlink in ugrabljene ladje

Piratske skupine so medtem postale tehnološko bolje opremljene. Lokalni predstavniki so Guardianu povedali, da uporabljajo že ugrabljene ladje kot večja matična plovila, s katerih napadajo nove tarče. Ladji Lutuf se je, denimo, približala predhodno ugrabljena ladja za prevoz cementa MV Sward. Z nje se je na Lutuf vkrcalo osem oboroženih moških, ki so premagali oborožene varnostnike.

Pirati naj bi uporabljali tudi satelitski internet Starlink podjetja SpaceX, ki jim omogoča spremljanje morebitnih tarč in hitro medsebojno komunikacijo. Lloyd's List zato opozarja na vse bolj sposobne in prilagodljive somalske piratske skupine, ki že razkrivajo pomanjkljivosti obstoječih varnostnih ukrepov ladjarjev.

Somalija ima zaradi desetletij politične nestabilnosti, pomanjkanja patruljnih plovil in šibkega nadzora nad obalo velike težave pri zagotavljanju pomorske varnosti. Analitiki opozarjajo, da trenutno nobena država ali zavezništvo nima jasne volje oziroma zmogljivosti za protipiratsko operacijo v obsegu, kakršnega je mednarodna skupnost izvajala pred več kot desetletjem. Takrat so svetovne mornarice za boj proti piratom ob Somaliji porabile več kot milijardo dolarjev na leto.