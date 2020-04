Sončni žarki in vlažna vročina proti virusu

Policija preverja, će se sprehajalci držijo varne razdalje. Foto Sam Greenwood Afp

New York – Ameriški predsednikje že presenečal s svojimi zdravniškimi priporočili, nazadnje v primeru spornega zdravla proti malariji, zdaj pa njegovi znanstveniki verjamejo, da lahko dokažejo občutljivost novega koronavirusa na sončne žarke, visoke temperature in vlažnost zraka. Vodja direktorata za znanost in tehnologijo domovinskega ministrstva ZDAje na četrtkovi tiskovni konferenci v Beli hiši predstavil raziskave, ki kažejo, da virus v poletni vročini na površinah preživi le dve minuti in v zraku le minuto in pol, hitreje – v tridesetih sekundah - ga uniči le še čistilni alkohol.Trump je že domneval, da bo virus poleti močno zmanjšal svojo moč, v ameriških zveznih državah, kjer je že zdaj vroče, pa še ne ugotavljajo pomembnega zmanjšanja okužb le zaradi vremena. A je tudi ameriški podpredsednikizjavljal, da bo virus do poletja že v veliki meri za nami. Bodo na koncu vendarle imeli pravi tisti ameriški guvernerji in lokalni voditelji, ki prebivalcem ob spoštovanju varne razdalje že dovoljujejo na plaže? Tudi to bo treba še dokazati, preden bo konec ogorčenih prepirov zaradi zahtev po končanju karantene. Demonstrantom, ki zahtevajo takojšnjo normalizacijo življenja, se ponekod nasproti postavljajo zaposleni v bolnišnicah, priče krute in osamljene smrti deset tisočev Američanov.