SOS za ameriška velemesta

»Šli bomo na večerjo, povabil vas bom na pijačo, kuhal bom za vas!« Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je pripravljen storiti marsikaj za vrnitev ljudi, ki so jih iz velemesta z istim imenom odpodili covid-19 in nemiri, ki so sledili smrti temnopoltega Georgea Floyda med policijsko aretacijo. Morda je vnuk italijanskih priseljencev res dober kuhar, a vrnitev stare velemestne brezskrbnosti ne bo lahka.Morate se vrniti, kdaj se boste vrnili, bogataše, ki so se zatekli v elitne predele zveznih držav New York in Connecticut, sprašuje demokratski guverner. Najpremožnejši odstotek prebivalstva plačuje polovico vse ...