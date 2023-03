Sosednja Koroška ostaja rdeča

Po še vedno neuradnih rezultatih včerajšnje deželne volitve na Koroškem niso prinesle pretiranih presenečenj glede vrstnega reda udeležencev na cilju. Le zmagovalni socialdemokrati, ki bodo pod vodstvom dosedanjega deželnega glavarja Petra Kaiserja še naprej vodili avstrijsko Koroško, so nepričakovano zbrali skoraj desetino manj glasov kot lani, ljudska stranka pa je slabim obetom navkljub rezultate s prejšnjih volitev celo popravila.

Čeprav so v vodstvu socialdemokratov (SPÖ) poudarjali, da so dosegli drugi najboljši rezultat na koroških volitvah v zadnjih treh desetletjih, razpoloženje med privrženci rdečih, ki so skupaj pričakali prve delne rezultate in volilne projekcije, ni bilo pretirano rožnato. Ankete so jim napovedovale, da bodo dobili okoli pet odstotkov manj kot leta 2018, ko so jim volivci dali skoraj 48 odstotkov podpore, na koncu pa se je pričakovana izguba podvojila.

Na slabši rezultat socialdemokratov (SPÖ) so vplivale razprtije v vrhu stranke. Drugo mesto so prepričljivo obdržali svobodnjaki (FPÖ). Zelenim ni uspelo prestopiti petodstotnega volilnega praga.

Kaiser bo že tretjič zapovrstjo dobil priložnost za sestavo nove koalicije deželne vlade, v kateri je bila do zdaj manjša partnerica ljudska stranka (ÖVP), a v njej prevlada »rdečih«, ki bodo izgubili tri poslanska mesta v 36-članskem parlamentu, ne bo več tako močna kot doslej. Večina volivcev je izjavila, da dogajanja v zvezni politiki niso vplivala na njihovo glasovanje, vendar avstrijski komentatorji opozarjajo, da so na slabši rezultat socialdemokratov vplivale razprtije v samem vrhu stranke. Sredi kampanje je namreč v medijih ponovno izbruhnila saga o rivalstvu med predsednico SPÖ Pamelo Rendi-Wagner in deželnim glavarjem Gradiščanske Hansom Petrom Doskozilom.

Glasovi zaradi voditeljev

Drugo mesto so prepričljivo obdržali svobodnjaki (FPÖ), ki so bili v časih svojega zdaj že pokojnega voditelja in dvakratnega koroškega deželnega glavarja Jörga Haiderja celo vladajoča stranka. Precej bolje, kakor so napovedovale javnomnenjske raziskave, se je odrezala na zvezni ravni vladajoča ljudska stranka, ki na Koroškem tradicionalno nima takšne podpore kot ponekod drugod po državi. Čeprav so pričakovali, da bo dobila kar nekaj manj glasov kot na prejšnjih volitvah, ni le ohranila tretjega mesta, temveč bo v deželnem parlamentu imela celo enega poslanca več kot doslej.

Komentatorji ugotavljajo, da je k njihovemu uspehu pripomogel njihov vodilni kandidat Martin Gruber. Po javnomnenjskih raziskavah je kar precej volivcev oddalo svoj glas strankam prav zaradi njihovih voditeljev. To vsekakor velja tudi za vodilno SPÖ in lokalno podružnico stranke avstrijskega milijarderja Franka Stronacha Team Kärnten, ki jo vodi župan Špitala ob Dravi Gerhard Köfer. Ta je svoj položaj precej okrepila, dosedanjim trem poslancem pa se bosta pridružila še dva. Zelenim, ki na zvezni ravni celo sodelujejo v vladajoči koaliciji, in liberalni stranki Neos ni uspelo prestopiti petodstotnega volilnega praga.