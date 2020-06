Sosedski »sprostitveni« vrh

Danes se bodo na povabilo avstrijskega zunanjega ministrana Dunaju zbrali njegovi kolegi iz štirih jugovzhodnih sosednjih držav, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije.inbodo z gostiteljem razpravljali o sproščanju omejitvenih ukrepov pri prestopanju državnih mej, ki so med temi državami že več ali manj povsem odprte.Ministri zunanjih zadev bodo prav tako izmenjali mnenja o načrtovani pomoči Evropske unije najbolj prizadetim. Avstrija je bila ena od »varčnih« držav, ki je nasprotovala francosko-nemškemu predlogu programa pomoči okrevanju najbolj prizadetih članic , kritični pa so tudi v višegrajski četverici, v kateri je poleg danes na Dunaj povabljenih avstrijskih vzhodnih sosed še Poljska.Izogniti se moramo temu, da bi imela neka južnoevropska država, ki ima približno enako število prebivalstva in več ali manj isti BDP na prebivalca, od programa več koristi kakor kaka država v srednji Evropi,« je konec prejšnjega tedna slovaški premierpovzel skupno stališče višegrajske četverice.Vodja avstrijske diplomacije je k sebi povabil kolege iz sosednjih držav, ki so se precej bolje odrezale v boju proti pandemiji. Sosednjo sosedo so prejšnji mesec v britanskem časniku Guardian celo primerjali s Slovaško, kjer so imeli med pandemijo po glavi prebivalstva desetkrat manj okužb in dvajsetkrat manj smrtnih žrtev kakor v sosednji Avstriji, kjer je bil na Tirolskem tudi eden od »epicentrov« širjenja koronavirusa po širšem evropskem prostoru.Tudi Češka se je znašla v mednarodnih primerjavah. Ima nekaj več prebivalcev kot Švedska, kjer so bili zelo »liberalni« v spopadu s pandemijo, a na Češkem je zaradi koronavirusa umrlo 330, na Švedskem pa 4.891 ljudi. Obe državi, ki sta bili nekoč del Češkoslovaške, sta uvedli zelo stroge omejitve gibanja in druženja, še preden je prišlo do prvega smrtnega primera. Medtem ko je moralo v umreti 359 Britancev, da je London končno uvedel stroge omejitve gibanja, je bilo prebivalstvo na Češkem že šest dni v karanteni, ko je koronavirus terjal prvo žrtev.