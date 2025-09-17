Soustanovitelj podjetja Ben & Jerry's Jerry Greenfield je po skoraj 50 letih zapustil znamko, ki proizvaja sladoled. Pravi, da je podjetje izgubilo samostojnost, matično podjetje Unilever pa obtožil, da so utišali družbeno poslanstvo Ben & Jerry's, navaja Guardian.

Greenfield je v pismu, ki ga je javno objavil soustanovitelj Ben Cohen, zapisal, da ne more več »s čisto vestjo« ostati pri podjetju, ki ga je utišalo kljub dogovoru, ki so ga ob prodaji Ben & Jerry's podpisali leta 2000. »Če podjetje ne more stati za tem, v kar verjame, sploh ne bi smelo obstajati,« je dejal Greenfield v pismu.

Cohen in Greenfield od prodaje nimata več moči nad sprejemanjem odločitev, a sta ostala zaposlena, da bi pomagala ohranjati družbeno poslanstvo, ki sta ga zagovarjala ob ustanovitvi. Greenfield je odhod iz podjetja označil za najtežjo in najbolj bolečo odločitev, ki jo je moral kdajkoli sprejeti.

Ben Cohen in Jerry Greenfield si prizadevata odkupiti podjetje Ben & Jerry's od matičnega podjetja Unilever. FOTO: Wikimedia Commons

Greenfieldova odpoved je zadnji odziv na odločitev Unileverja, da prekrši dogovor s podjetjem Ben & Jerry's in prodaja sladoled na palestinskih ozemljih, ki jih je zavzel Izrael. Unilever je del podjetja Ben & Jerry's v Izraelu prodal lokalnemu podjetju, zaradi česar so pri Ben & Jerry's tožili matično podjetje. Leta 2022 so dosegli poravnavo.

Kljub temu so pri podjetju Ben & Jerry's ponovno vložili tožbo proti Unileverju. Dejali so, da je matično podjetje grozilo, da bodo prestrukturirali odbor Ben & Jerryju zaradi javnih izjav, s katerimi so podprli Palestince v Gazi.

Greenfieldovo pismo so objavili tik pred Unileverjevo prodajo sladolednega podjetja Magnum na borzi v Amsterdamu, Londonu in New Yorku. Nekateri potencialni vlagatelji za podjetje Magnum želijo, da Unilever zaradi obtožb razveljavi pogodbo z Ben & Jerryjem, namreč Cohen in Greenfield iščeta vlagatelje, ki bi jima pomagali ponovno kupiti sladoledno podjetje. Kljub temu Unilever vztraja, da Ben & Jerry's ni na prodaj.