FOTO:Sožitje med visoko in hitro modo je nova resničnost

V Veliko Britanijo je odšla na štirimesečno prakso, a se po sedmih letih še ni vrnila domov. Pravzaprav si niti ne predstavlja, da bi se. Mlada ustvarjalka dizajna za potisk tekstila namreč meni, da je za njeno kreativno delo pomembno biti v središču dogajanja. Se družiti z ljudmi iz iste stroke, vedeti, kaj je pomembno, kaj je v trgovinah, kaj se prodaja: tovrstna miselnost zahteva, da si v pravem okolju – in London to je.Jessica Jagec, ki o sebi pravi, da je minimalistka, ustvarja v modni prestolnici, kjer je dovoljeno obleči vse. Na ulici se prepletajo nova in vintage oblačila, tam sobivata hitra in visoka moda. Cvetlični ...