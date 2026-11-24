Družbi Spacex in Tesla se pripravljata na morebitno združitev v vrednosti 3,5 bilijona dolarjev. Za pogajanja o pogojih združitve, ki bi v celoti potekala z izmenjavo delnic, sta imenovali pet članov upravnih odborov, poroča Financial Times, ki se sklicuje na vire, seznanjene s postopkom.

Družbi sta ustanovili ločena posebna odbora, v katerih so trije predstavniki Tesle in dva predstavnika Spacexa. Njihova naloga je voditi pogajanja in presojati pogoje predlagane združitve.

Po navedbah britanskega časnika so v odborih Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson in Jack Hartung iz Tesle ter Roelof Botha in Randy Glein iz Spacexa.

Odbora sta imenovala tudi finančne svetovalce, ki bodo pomagali pri vrednotenju družb in oblikovanju strukture posla. Spacexu svetujeta Morgan Stanley in Goldman Sachs, Tesli pa Evercore. Pogajalci pripravljajo finančne modele in se dogovarjajo o ustreznem menjalnem razmerju za delničarje.

Morebitna združitev prinaša precejšnje izzive na področju korporativnega upravljanja, saj obe družbi vodi Musk. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Musk združitvi naklonjen

Kot poroča Reuters, je Elon Musk že oktobra ob predstavitvi poslovnih rezultatov družbe Spacex za tretje četrtletje dejal, da bi bila združitev, ki bi pod eno poslovno streho povezala njegove ambicije na področju umetne inteligence, robotike, električnih vozil in vesoljske industrije, »dobra ideja«. Potrdil je tudi ustanovitev posebnih odborov neodvisnih članov upravnih odborov.

Bloomberg je že v začetku novembra poročal, da bi dogovor o združitvi lahko objavili decembra. Po informacijah Financial Timesa naj bi pogajanja imela cilj sklenitev dogovora do konca leta. A viri opozarjajo, da odbora še nista blizu dogovoru.

Musk ne sme sodelovati v pogajanjih

Morebitna združitev prinaša precejšnje izzive na področju korporativnega upravljanja, saj obe družbi vodi Musk. Posebna odbora naj bi zagotovila neodvisen nadzor nad postopkom, Musk pa v skladu s teksaškimi pravili korporativnega upravljanja ne sme formalno sodelovati v neposrednih pogajanjih.

Financial Times še navaja, da Musk obvladuje približno 84 odstotkov glasovalnih pravic v Spacexu, v Tesli pa okoli 20 odstotkov. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Za združitev bo potrebno tudi soglasje delničarjev. Tesla bi morala sklicati izredno skupščino. Na njej bo za potrditev posla potrebnih več kot 50 odstotkov vseh možnih glasov, poroča Investing.com, ki povzema Financial Times.

Pod drobnogledom regulatorjev

Morebitna združitev bi se lahko znašla pod drobnogledom regulatorjev v ZDA, na Kitajskem, v Evropski uniji in Združenem kraljestvu.

Pridobivanje soglasij bi lahko otežile pogodbe družbe Spacex z ameriškim obrambnim sektorjem, Teslina odvisnost od Kitajske ter nacionalnovarnostni in geopolitični pomisleki, povezani z raketno tehnologijo in satelitskim omrežjem Starlink.

Financial Times še navaja, da Musk obvladuje približno 84 odstotkov glasovalnih pravic v Spacexu, v Tesli pa okoli 20 odstotkov. Združitev bi tako lahko bistveno spremenila njegov nadzor nad novo poslovno skupino.