Spacex prek borze na Luno in Mars

»Na svetu so še vedno problemi, ki jih je nujno treba rešiti, a morajo biti tudi stvari, zaradi katerih te prihodnost vznemirja,« je ob uvrstitvi svojega vesoljskega podjetja Spacex na borzo Nasdaq z začetno javno ponudbo 1,77 bilijona dolarjev (1770 milijard) povedal Elon Musk. Oče podjetij Tesla, Starlink, X, xAI, Neuralink in The Boring Company, že zdaj najbogatejši zemljan, je odslej še prvi bilijonar na svetu.

»Iz znanstvene fantastike je treba vzeti fantastiko,« je dejal pionir električnih avtomobilov, satelitskega interneta in zasebnih vesoljskih poletov. Že dolgo se zavzema za to, da bi človek zavladal vesolju, verjame celo, da je to edini način za preživetje. V želji, da bi lahko v prihodnosti kdorkoli, ne le astronavti, odpotoval na Luno, Mars in še dlje, tudi onstran meja našega osončja, je začel graditi rakete. Zdaj je zagnal največjo borzno kotacijo v zgodovini.