Dobrih 38 milijonov Špancev bo na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah lahko izbiralo med zajetnim številom vsedržavnih in regionalnih strank, a smeri sta le dve: nadaljevanje osemletne progresivne vladavine ali zasuk v desno. Socialiste (PSOE) premiera Pedra Sáncheza in levičarsko zavezništvo Široka fronta izzivata konservativna Ljudska stranka (PP) Alberta Núñeza ­Feijóoja in Vox. Če bo slednji vstopil v vlado, bo lahko skrajna desnica prvič po koncu diktature Francisca Franca sodelovala pri vodenju države.

Zakaj gredo Španci na predčasne volitve?

Povod za to je povezan s strmo rastjo cen nepremičnin in najemnin, ki prehiteva rast prihodkov, finančno izčrpava generacije, mladim otežuje osamosvojitev in zmanjšuje družbeno mobilnost. Stanovanjska kriza je že dalj časa, kot kažejo raziskave, glavni družbeni problem v očeh Špancev, kaplja čez rob je bila odmevna deložacija 87-letne Maricarmen Abascal z madridskega doma, ki je zanetila množične proteste.

Kot odgovor na ulično vrenje je Sánchezova manjšinska koalicijska vlada pripravila dva odloka za ublažitev razmer, a zanju v parlamentu znova ni zbrala dovolj podpore. Premier se je po porazu odločil za razpis predčasnih volitev v upanju, da bodo vladna prizadevanja za rešitev stanovanjske problematike – in dejstvo, da so jim prekrižale načrte desne stranke – mobilizirala progresivne volivce. Pričakoval je tudi, da bodo v kampanji prevladovale teme, ki so blizu levemu polu, namesto migracijske krize v Ceuti in korupcijskih afer, v katere so vpleteni ljudje iz njegovega najožjega kroga.

Obeta se visoka volilna udeležba. FOTO: Albert Gea/Reuters

Kaj je zaznamovalo volilno kampanjo?

Poleg stanovanjske krize še železniška nesreča blizu Toleda, v kateri je 28. oktobra umrlo 69 ljudi. Le devet mesecev prej je nesreča na isti progi pri Adamuzu zahtevala 46 življenj. Tragedija je zasenčila Sánchezovo poudarjanje gospodarskih in socialnih dosežkov vlade ter odprla vprašanja o varnosti in vlaganjih v infrastrukturo, zlasti v železniško omrežje, ki je dolgo veljalo za nacionalni ponos in simbol španske modernizacije.

V močno polarizirani kampanji je levi blok svaril, da bi koalicija PP in Voxa lahko okrnila težko priborjene pravice in svoboščine. Z njo bi skrajna desnica prvič po koncu diktature prišla na oblast na državni ravni. Na drugi strani je desni pol izpostavljal slabo upravljanje države, korupcijske afere, v katere so bili vpleteni Sánchezovi tovariši, in slabšanje življenjskega standarda zaradi draginje in stanovanjske krize. Kampanjo so zaznamovale tudi migracije, zlasti kriza v Ceuti, kamor je konec julija v dveh dneh iz Maroka prišlo več kot 70.000 pribežnikov.

Kaj napovedujejo ankete?

Večina javnomnenjskih raziskav – zadnje je bilo dovoljeno objaviti v ponedeljek – napoveduje prvo mesto PP, vendar se njena prednost pred socialisti v zadnjih tednih zmanjšuje. Tretje mesto naj bi pripadlo Voxu Santiaga Abascala, s precejšnjim zaostankom mu na četrtem sledi Široka fronta pod vodstvom nekdanje barcelonske županje Ade Colau.

INFOGRAFIKA: Delo

Ker se mandati delijo po provincah, je poleg skupnega deleža pomembna tudi geografska razporeditev glasov. Po zbiru zadnjih anket, ki ga je objavilo spletišče Electocracia, bi PP dobila 130 od 350 poslanskih sedežev, socialisti 116, Vox 61 in Široka fronta 11, preostalih 32 bi pripadlo manjšim, zlasti regionalnim strankam.

Kaj to pomeni za sestavo vlade?

Španija je iz nepopolnega dvostrankarskega sistema po dolžniški krizi prešla v politiko blokov. Obe največji stranki sta vsaka na svojem političnem polu dobili konkurenco. Obdobje, ko sta lahko PP in PSOE samostojno vladali z absolutno večino oziroma dovolj udobnim številom mandatov, da sta lahko sklepali programska zavezništva z regionalnimi strankami, je mimo. Tudi tokrat bo vrstni red strank drugotnega pomena. Za sestavo vlade bo odločilno, kateri od obeh blokov si bo zagotovil večino v parlamentu.

Več možnosti za sestavo vlade ima za zdaj desni pol. »Trenutno skoraj vse ankete kažejo, da bi imeli PP in Vox dovolj veliko večino za vladanje. Skupaj bi imeli okoli 180 do 190 poslancev,« je za Delo pojasnil Pablo Simón, politolog z madridske univerze Carlosa III.

Napovedi za levi blok so manj optimistične, predvsem zaradi slabših obetov Široke fronte, potencialne koalicijske partnerice socialistov. V njej tokrat nastopa več članic Sumarja, ki v tem mandatu sodeluje v vladi s socialisti. Ankete ji napovedujejo precej manjši izkupiček, kot ga je Sumar dosegel leta 2023. Del razlogov za to je treba iskati v drobljenju glasov, saj se strankam levo od PSOE ni uspelo dogovoriti za skupno kandidatno listo.

Sánchez je z dobrimi osmimi leti na čelu vlade premier z drugim najdaljšim stažem od začetka španske demokratične tranzicije. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

Ali je mogoče presenečenje?

Ni ga mogoče izključiti. Ne nazadnje je večina anket tudi na zadnjih predčasnih volitvah podcenila domet socialistov, prav tako pretekle izkušnje kažejo, da Sáncheza ne smemo prehitro odpisati. Zanemariti ne smemo niti dejstva, da v zadnjih dneh pred volitvami velja prepoved objavljanja izsledkov javnomnenjskih raziskav. Pa vendar so tokrat okoliščine, kot je za Delo razmišljala politologinja z madridske univerze Complutense Paloma Román, precej drugačne kot leta 2023. Po njeni oceni je povsem mogoče, da bo PSOE zmagala po številu glasov ali celo mandatov, a bo skupaj z drugimi progresivnimi silami težko zbrala 176 poslancev, kolikor jih potrebuje za absolutno večino.

Kakšna je dediščina Pedra Sáncheza?

Sánchez je z osmimi leti na čelu vlade premier z drugim najdaljšim stažem od začetka španske demokratične tranzicije. Štiriinpetdesetletni socialist je večkrat pokazal, da ima izvrsten politični instinkt in da se najbolje znajde, ko mu voda teče v grlo. V zadnjih letih se lahko Španija pohvali z dobrimi makroekonomskimi kazalniki, zlasti z višjo gospodarsko rastjo od večine primerljivih evropskih držav in izboljšanjem razmer na trgu dela. Med dosežki njegovih vlad so tudi dvig minimalne plače in minimalnega dohodka za najranljivejše, omilitev katalonske krize, spodbujanje obnovljivih virov energije ter večje pravice žensk in skupnosti LGBT+.

Vladanje so zaznamovali tudi korupcijske afere, povezane z njegovimi tesnimi sodelavci in družinskimi člani, ter spori s sodstvom. Zaradi pomanjkanja parlamentarne podpore vladi od konca leta 2022 ni uspelo sprejeti novega proračuna. Očitajo mu tudi premalo odločne ukrepe na stanovanjskem področju in pri obdavčitvi ter slabo upravljanje migracijske krize v Ceuti.

Alberto Núñez Feijóo je trinajst let vodil avtonomno skupnost Galicija in na vseh štirih volitvah dobil absolutno večino. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Kdo je Sánchezov izzivalec Alberto Núñez Feijóo?

Petinšestdesetletni politik je prevzel vodenje PP aprila leta 2022. Pred tem je trinajst let vodil avtonomno skupnost Galicija in na vseh štirih volitvah dobil absolutno večino. V Santiagu de Composteli si je ustvaril podobo dobrega upravljavca in zmernega politika. S takšno avro se je podal tudi v državno politiko, v kateri pa se mu v vzvratnem ogledalu vse bolj približuje skrajna desnica, ki mu odteguje del tradicionalnih volivcev in postavlja na preizkušnjo njegovo podobo zmernosti.

Leta 2023 je PP pod njegovim vodstvom dobila največ glasov, vendar ji ni uspelo dobiti dovolj podpore za sestavo vlade. »To je njegova zadnja priložnost, vendar mu številke dobro kažejo,« je ocenil Pablo Simón. »Vsekakor ljudje ne bodo glasovali toliko za projekt Núñeza Feijóoja kot proti Sánchezovi vladi.«

Za kaj se zavzema Vox?

Skrajno desna stranka zagovarja zaostritev priseljenske politike in »remigracijo«. Med glavnimi zahtevami je tudi prednostna obravnava Špancev pred tujci pri dostopu do javnih stanovanj, subvencij in socialnih prejemkov. Na gospodarskem področju se zavzema za znižanje davkov in deregulacijo. Prav tako stranka zanika nasilje na podlagi spola in nasprotuje zakonu o pravicah transspolnih oseb ter zakonu o evtanaziji.

INFOGRAFIKA: Delo

Volilno leto, ki lahko spremeni Evropo Z jutrišnjimi predčasnimi splošnimi volitvami v Španiji se v Evropski uniji začenja volilni cikel, ki bo zajel štiri od petih največjih članic sedemindvajseterice. Prihodnje leto bodo Francozi izbirali novega predsednika republike, Italijani in Poljaki pa parlament. Splošne volitve so predvidene tudi na Finskem, v Grčiji, Estoniji in na Slovaškem. Izidi supervolilnega leta bi lahko močno preoblikovali politična razmerja v EU in ob nadaljnji krepitvi skrajne desnice ogrozili evropsko povezovanje. Katero smer bi lahko izbrala Unija, bodo prvi nakazali španski volivci.

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/ Foto Delo

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