Španci, Nemci in Francozi se ne dajo: pripravlja se nov val protestov

V Franciji, Nemčiji, Španiji in več drugih državah se danes pripravljajo na nov val protestov, ki so se v zadnjih tednih razširili praktično po vsej Evropi. Vzroki zanje so različni, večinoma pa je protestnikom skupno nezadovoljstvo z draginjo, nedostopnimi stanovanji, inflacijo in izdatki za vojne ob nazadovanju kakovosti javnih storitev.

V več državah po vsej Evropi ta konec tedna pričakujejo nov val protestov proti draginji, inflaciji, nazadovanju kakovosti storitev in finančni podhranjenosti v šolstvu in zdravstvu, podnebni krizi, nedostopnosti stanovanj, vojnam in oboroževanju, visokim stroškom in cenam goriv, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Franciji bodo danes, ko se po vsej državi napovedujejo številni protestni shodi, mobilizirali okrog 70.000 pripadnikov varnostnih sil. Protesti bodo potekali že tretjo zaporedno soboto, francoske oblasti pa se bojijo ponovitve prizorov izpred dveh tednov, ko so demonstracije pospremili izgredi, spopadi s policijo, požiganje, ropanje in vandalizem.

Proteste po vseh državah spremlja poostren policijski nadzor. FOTO: Piero Cruciatti/Afp

Morebitni novi protesti bi lahko danes potekali tudi v Italiji, kjer so množični protestni shodi in stavke na pobudo sindikatov sicer potekali že v petek. Delavcem, kmetom, prevoznikom ter zaposlenim v šolstvu in zdravstvu so se pridružili tudi mladi.

Protestno gibanje mladih se prebuja tudi v Nemčiji, pri čemer se organizatorji po lastnih navedbah zgledujejo po državah, kot sta Italija in Francija. Pričakujejo, da se bo danes v okrog 30 mestih po vsej državi skupno zbralo več kot 140.000 ljudi.

Pred protesti so objavili odprto pismo s pozivom nemški vladi in kanclerju Friedrichu Merzu, naj bolj pozorno prisluhnejo zahtevam mladih. Protestni shodi naj bi danes potekali tudi v Španiji, Avstriji, Belgiji, Švici, na Portugalskem in Nizozemskem.