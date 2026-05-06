    Predsednik vlade Kanarskih otokov zavrnil Španijo: okužene križarke nočejo

    Španija je davi potrdila, da lahko križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, pripluje na Kanarske otoke. Tamkajšnja vlada nasprotuje.
    Na Kanarskih otokih domnevno ne vedo za pacienta, ki naj bi ga tja prepeljali s helikopterjem. FOTO: AFP
    Na Kanarskih otokih domnevno ne vedo za pacienta, ki naj bi ga tja prepeljali s helikopterjem. FOTO: AFP
    Ma. J.
    6. 5. 2026 | 09:29
    6. 5. 2026 | 11:21
    4:20
    Španija bo dovolila ladji za križarjenja MV Hondius, na kateri je med prvomajskimi prazniki izbruhnil hantavirus, da se zasidra na Kanarskih otokih, predsednik avtonomne skupnosti Fernando Clavijo pa je odločitev vlade Pedra Sáncheza zavrnil in zahteva nujen sestanek s premierjem, poroča El País.

    Hantavirus na križarki: kdaj smo največji izbruh doživeli v Sloveniji?

    Clavijo je odločitev označil za zmotno presojo, ki ne ustreza nobenemu tehničnemu kriteriju, obenem pa ni nikakršnega zagotovila, da bodo prebivalci Kanarskih otokov ostali varni pred virusom. »Ne morem dovoliti, da vstopi,« je o prihodu križarke dejal Clavijo.

    Križarka je 20. marca izplula iz Argentine, njena pot pa se je nepričakovano ustavila pri Zelenortskih otokih, ko so 2. maja potniki začeli kazati znake okužbe dihal. Za zdaj so okužbo s hantavirusom potrdili pri dveh potnikih, pet pa jih sumijo okužbe. 

    Špansko ministrstvo za zdravje je v torek dejalo, da jim je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pojasnila, da Zelenortski otoki niso sposobni sprejeti 147 potnikov in članov posadke ladje MV Hondius, poroča Al Džazira.

    Predsednik vlade avtonomne skupnosti Kanarski otoki zahteva nujen sestanek s predsednikom španske vlade Pedrom Sánchezom. FOTO: Yves Herman/Reuters

    »Kanarski otoki so najbližja lokacija s potrebnimi sredstvi. Španija je moralno in pravno zavezana, da tem ljudem pomaga, med njimi pa je obenem več državljanov Španije,« so pri ministrstvu dejali v izjavi. Dodali so, da bodo ladijskega zdravnika, sicer državljana Nizozemske, ki je hudo bolan, na Kanarske otoke prepeljali s posebnim letom.

    Afriški center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (Africa CDC) pozorno spremlja poročanja o okužbah s hantavirusom med sedmimi potniki (dve laboratorijsko potrjeni in pet domnevnih). Trije potniki so umrli, a so okužbo s hantavirusom potrdili le pri starejši državljanki Nizozemske in potniku, ki se trenutno zdravi v Južni Afriki. Še trije potniki oziroma člani posadke kažejo blažje simptome. 

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Zelenortske, nizozemske, španske, južnoafriške in britanske oblasti sodelujejo pri preiskavi izbruha okužbe, izolaciji, laboratorijskih preiskavah in zdravniški evakuaciji.

    Identificirali vrsto seva hantavirusa

    Glede na teste, ki so jih opravili na južnoafriškem Nacionalnem inštitutu za nalezljive bolezni (NICD), je bil sev Andes vzrok okužbe pri Nizozemki, ki je umrla v Johannesburgu, in Britancu, ki je še vedno v bolnišnici. Oba sta zbolela na ladji.

    »To je edini sev, za katerega je znano, da se prenaša s človeka na človeka, vendar je tak prenos zelo redek in, kot smo že omenili, se zgodi le zaradi zelo tesnega stika,« so sporočili z inštituta, poroča Reuters.

    Kako izbruh virusa doživljajo potniki

    Eden izmed potnikov, Kasem Hato, je na družbenem omrežju instagram objavil videoposnetke z ladijske palube. »To, kar vidite pred nami, so Zelenortski otoki, vendar se tam ne smemo izkrcati,« pravi Hato v arabščini.

    Reševalni čoln z zdravniško ekipo v zaščitnih oblačilih se vrača s križarke v pristanišče. FOTO: AFP

    Potnikom je bilo naročeno, da se izolirajo in držijo strogih higienskih ukrepov, poroča CNN. Kljub temu ljudje na krovu ostajajo mirni, pravi Hato v enem izmed posnetkov. »Ta virus ni nekaj novega za svet. Če bi bila epidemija, bi se zgodila že dolgo časa prej.«

    Čeprav sumijo, da se je na ladji zgodil tudi prenos s človeka na človeka, Maria Van Kerkhove iz WHO meni, da se je prenos najverjetneje zgodil le pri zelo tesnih stikih, denimo med zakonskimi pari ali osebami, ki so skrbele za bolnike. Tveganje za širšo javnost po njenih besedah ostaja zelo nizko.

    Dva izmed umrlih potnikov sta bila zakonca, med tistimi, ki jih nameravajo evakuirati, pa sta po navedbah oblasti tudi oseba, povezana s tretjim umrlim potnikom, in ladijski zdravnik.

    Jake Rosmarin, prav tako potnik na križarki, je za CNN dejal, da se posadka trudi obveščati potnike ter skrbi za njihovo varnost. Rosmarin je še dejal, da je vzdušje dobro, razen med tistimi, ki so zboleli. Hato je dejal, da njihovi dnevi potekajo normalno. »Zamotimo se z branjem, gledanjem filmov, pitjem toplih napitkov in podobno,« je še povedal za CNN.

