Španija in pet latinskoameriških držav obsojajo napad Venezuele

Španija se je danes skupaj s petimi latinskoameriškimi državami, ki imajo levo usmerjene vlade, izrekla proti poskusom nadzora Venezuele. Brazilija, Čile, Kolumbija, Mehika in Urugvaj so se dan po ameriški vojaški operaciji v Venezueli Madridu pridružili v skupni izjavi, v kateri zavračajo vsak poskus nadzora ZDA nad Venezuelo.

Podpisnice so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP izrazile zaskrbljenost glede regionalne stabilnosti po ameriških napadih in zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in prve dame Cilie Flores.

»Izražamo zaskrbljenost zaradi vsakega poskusa vladnega nadzora, upravljanja ali zunanje prisvojitve venezuelskih naravnih ali strateških virov,« je zapisano v izjavi, ki jo je objavilo kolumbijsko ministrstvo za zunanje zadeve.

Španski premier Pedro Sanchez je po poročanju španske tiskovne agencije EFE danes ostro obsodil napad ZDA. Poudaril je pomen »vlade v Španiji, ki vedno in povsod brani mednarodno pravo in mirno reševanje sporov«.

Že v soboto je Sanchez na družbenem omrežju X zapisal, da Španija ne bo priznala ameriške intervencije, saj da ta »krši mednarodno pravo in regijo potiska v negotovost in militarizem«. Kot je še poudaril, je takšno stališče skladno z odločitvijo španske vlade, ki ni priznala vlade Nicolasa Madura.

Pred ameriškim veleposlaništvom v Madridu se je danes zbralo približno tisoč ljudi, ki so obsodili imperialistično agresijo ZDA. Demonstranti so imeli številne transparente, na enem od njih je ameriški predsednik Donald Trump goltal pločevinko nafte v barvah venezuelske zastave.

Več protestnikov je nosilo zastave leve stranke Podemos oziroma španskih komunistov, drugi pa so dvignili venezuelske zastave, poroča AFP.