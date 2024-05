Španija, Irska in Norveška oznanile datum priznanja Palestine, Golob še ne

Predsedniki španske, irske in norveške vlade so potrdili odločitev o priznanju Palestine. Pedro Sánchez, Simon Harris in Jonas Gahr Støre so na jutranjih tiskovnih konferencah oziroma nastopih pred parlamentom podali usklajeno sporočilo, v katerem so napovedali, da bo trojica evropskih držav neodvisno Palestino priznala 28. maja.

»Čas je, da ukrepamo in jim povemo, da smo z njimi. Ne glede na to, koliko mest bo bombardiranih, bosta ozemlje in identiteta Palestine še naprej obstajala,« je med nastopom pred poslanci dejal Sánchez. Ob tem je poudaril, da priznanje ni uperjeno proti Izraelu, izraelskemu ljudstvu, še manj proti Judom, ter ne pomeni podpore Hamasu, kot jim očitajo nekateri nasprotniki odločitve.

Španski socialist se je v zadnjih mesecih profiliral kot eden najbolj glasnih kritikov izraelske ofenzive v Gazi. Prav tako je Španija pod njegovim vodstvom prevzela pobudo in koordinacijo priznanja Palestine med manjšimi in srednje velikimi članicami Evropske unije.

Španski premier Pedro Sánchez med današnjim nastopom v parlamentu. FOTO: Thomas Coex/AFP

Priznanje je po oceni norveškega premiera Jonasa Gahra Støreja potrebno za podporo zmernim glasovom sredi vojne v Gazi. FOTO: Erik Flaaris Johansen/Reuters

V ta namen se je aprila mudil na manjši evropski turneji, v sklopu katere se je med drugim srečal z norveškim premierom Størejem, irskim predsednikom vlade Harrisom in v Sloveniji tudi s premierom Slovenska vlada je na začetku maja začela postopek za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države , ki ga želi zaključiti do sredine junija.

Premier Golob je v odzivu na današnjo napoved podprl odločitev Španije, Irske in Norveške. »V zadnjih tednih sem bil z njimi v tesnem in rednem stiku, v naslednjih dneh pa bom tudi s številnimi kolegi iz držav članic, ki še niso priznale Palestine, v upanju, da se bodo pridružile našemu procesu priznanja v bližnji prihodnosti,« je poudaril v izjavi za javnost. Ob tem je spomnil, da je bila Slovenija prva iz skupine enako mislečih držav, ki je začela proces priznanja.

Zgodovinski dan

»To je pomemben, zgodovinski dan tako za Palestino kot za Irsko,« je na današnji tiskovni konferenci v Dublinu dejal Simon Harris in izrazil prepričanje, da se bodo Irski, Španiji in Norveški s podobnimi dejanji v prihodnjih tednih pridružile tudi druge države. »Naš korak je nedvoumna podpora rešitvi z dvema državama,« je poudaril irski premier.

Po oceni Norveške, ki je v preteklosti igrala ključno vlogo v diplomaciji na Bližnjem vzhodu in je gostila izraelsko-palestinske mirovne pogovore v začetku devetdesetih let, ki so privedli do oselskega sporazuma, je priznanje potrebno za podporo zmernim glasovom sredi vojne v Gazi. »Sredi vojne, z desettisoči ubitih in ranjenih, moramo ohraniti pri življenju edino alternativo, ki ponuja politično rešitev tako za Izraelce kot za Palestince: dve državi, ki živita druga ob drugi, v miru in varnosti,« je besede premiera Støreja povzela AFP.

Zadnja je Palestino priznala Švedska Švedska je bila leta 2014 zadnja članica EU, ki je uradno priznala Palestino. Druge države članice, ki so že priznale palestinsko državo, vendar so ta korak naredile pred pridružitvijo sedemindvajseterici, so Bolgarija, Ciper, Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska in Romunija.

Izrael se je na napoved evropskih držav o enostranskem priznanju Palestine že odzval s tem, da je svoja veleposlanika v Dublinu in Oslu poklical na konzultacije.

Priznanje je na družbenem omrežju X ostro obsodil tudi izraelski zunanji minister Izrael Kac: »Današnja odločitev pošilja sporočilo Palestincem in svetu: Terorizem se izplača. Potem ko je teroristična organizacija Hamas izvedla največji poboj Judov po holokavstu, potem ko je zagrešila gnusne spolne zločine, ki jim je bil priča ves svet, so se te države odločile Hamas in Iran nagraditi s priznanjem palestinske države.«