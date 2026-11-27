Dolgo se je zdelo, da je Španija, podobno kot Portugalska, zaradi bridke izkušnje diktature Francisca Franca razvila protitelesa proti skrajni desnici. Prostor za njen politični vzpon je omejevala tudi Ljudska stranka (PP), ki je pod istim dežnikom združevala zmernejše in radikalnejše struje. Pa vendar je skrajno desni val pljusknil tudi onkraj Pirenejev in odnesel »ibersko izjemo«. Vox je že pred leti z obrobja prodrl v regionalne institucije, po nedeljskih predčasnih volitvah pa bi lahko, kot kažejo ankete, postfrankistična stranka postala nepogrešljiva partnerica PP pri sestavljanju španske vlade.

Dvorana v Sant Vicentu del Raspeigu nedaleč od Alicanteja je bila konec tedna premajhna za vse, ki so prišli podpret špansko skrajno desnico. Po navedbah organizatorjev se je zbralo dobrih 6000 ljudi, od katerih je približno tretjina ostala pred vrati. Za prvega moža Voxa Santiaga Abascala je bil množični odziv na njegovo gostovanje na vzhodu države le še eno od znamenj, da je v Španiji zavel veter sprememb.

Petdesetletni Bask, ki s pristriženo brado in razpetim srajčnim ovratnikom poudarja podobo alfa moškega, ljudi, ki so se zbrali na prostem, ni pustil na cedilu. Z megafonom v roki je razvnetim podpornikom ponovil glavne poudarke programa, ki naj bi slonel na »zdravi pameti« in ga povzemajo trije stebri: remigracija, deregulacija in prednostna obravnava Špancev pri dostopu do javnih stanovanj in socialnih prejemkov.

Prvi mož Vox Santiago Abascal. FOTO: Eva Manez/Reuters

Na volitvah se bodo, je zatrjeval, pomerili z izdajalsko in skorumpirano »mafijo«, ki je prodala nacionalne interese, prevarala ljudi in uničila javne storitve, od železnic do zdravstva in šolstva. Med robantenjem proti socialističnemu premieru Pedru Sánchezu je napovedal sodni pregon tistih, ki so po njegovem med julijsko migrantsko krizo v Ceuti izdali Španijo in se prodali maroškim interesom.

Vox pred novim mejnikom

Po javnomnenjskih raziskavah bi Vox v prihodnjem mandatu lahko dobil priložnost, da uresniči vsaj del teh obljub. Ankete mu pripisujejo okoli 18 odstotkov glasov in približno 60 poslancev, s čimer bi skoraj podvojil sedanje število mandatov in presegel rekord iz leta 2019. Takšno razmerje sil bi mu dalo glavno besedo pri sestavljanju vlade, saj se v razdrobljenem parlamentu dogovor med PP in Voxom kaže kot najverjetnejša pot do oblikovanja večine.

Vstop v špansko vlado bi bil nov mejnik za stranko, ki so jo leta 2013 ustanovili predvsem nekdanji člani radikalnejšega krila PP, nezadovoljni s politiko tedanjega voditelja Mariana Rajoya. Toda pot s političnega obrobja v ospredje ni bila premočrtna. V prvih letih je odpadnike malokdo jemal resno; na evropskih volitvah leta 2014 je stranka, denimo, dobila 1,6, na parlamentarnih dve leti pozneje pa le 0,2 odstotka glasov.

Vox bi lahko postal manjšinski partner PP v vladi. FOTO: Eva Manez/Reuters

Vox se je uveljavil šele ob zaostrovanju katalonskih osamosvojitvenih teženj, zlasti po referendumu leta 2017, ko je z zahtevami po odločnejši obrambi enotnosti Španije nagovoril del razočaranih volivcev. Decembra leta 2018 je z 12 poslanci vstopil v regionalni parlament v Andaluziji, naslednjo pomlad pa z 10,3 odstotka glasov dobil še svojih prvih 24 sedežev v nacionalnem zakonodajnem telesu. Na ponovljenih novembrskih volitvah tistega leta je povečal podporo na 15,1 odstotka in z 52 poslanci postal tretja največja parlamentarna sila.

Vzpon se je ustavil na volitvah leta 2023, ko je stranka poslabšala svoj izid. Obdobju notranjih pretresov in odhodov vidnih članov je po zadnjih volitvah v evropski parlament sledil taktični obrat, ki se je, kot kažejo projekcije pred volitvami, obrestoval. Vox je težišče svoje retorike z notranjega sovražnika, katalonskega separatizma, premaknil na zunanjega in našel grešnega kozla v migrantih.

»Priseljevanje je bilo za Vox vedno pomembna, vendar ne glavna tema,« je za Delo pojasnil Guillermo Fernández Vázquez, politolog z madridske univerze Carlosa III. Zdaj je, kot je dejal, odgovor stranke na skoraj vse družbene probleme. »Ko Vox govori o gospodarstvu, socialni politiki ali geopolitiki, govori o priseljevanju. Enako velja za stanovanja, brezposelnost in zdravstvo. Skoraj vsaka tema je izgovor za razpravo o migracijah,« je bil jasen.

H krepitvi Voxa, ki je v celoti organiziran okoli Abascala, so po sogovornikovi oceni pomembno prispevala tudi mednarodna zavezništva. Stranka je v evropskem parlamentu del poslanske skupine Patrioti, v kateri sta tudi Nacionalni zbor Marine Le Pen in Fidesz Viktorja Orbána. Prav tako so tesno povezani z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, Izraelom in latinskoameriškimi somišljeniki, med katerimi izstopata argentinski in čilski voditelj, Javier Milei in José Antonio Kast.

»Vox ima na mednarodni ravni veliko pomembnejšo vlogo, kot bi jo pričakovali od stranke, ki je v Španiji na zadnjih volitvah dobila 12 odstotkov glasov. Mednarodna zavezništva in delovanje v Latinski Ameriki Voxu koristijo pri prepoznavnosti in financiranju,« je ocenil Fernández Vázquez in kot pomemben dejavnik širjenja strankarskih idej izpostavil fundacijo Disenso, ki je po njegovih besedah eno od finančno najbolje podprtih mislišč v Španiji.

Med mladimi prva izbira

Zasuk v Voxovi strategiji, s poudarkom na protimigracijski retoriki, je po politologovi oceni pripomogel k širjenju volilnega bazena desnice, saj je stranki uspelo nagovoriti tudi nižje družbene sloje in abstinente. Vox ima veliko podporo tudi med mladimi, ki so se v preteklosti pogosteje obračali k levici. V starostni skupini od 18 do 34 let ga predvolilna raziskava španskega Centra za sociološke raziskave (Cis) uvršča celo na prvo mesto.

Še posebej močen je med mladimi moškimi. Stranka je po besedah Fernándeza Vázqueza znala nagovoriti njihove občutke nezadovoljstva in izgubljenosti ter jim ponuditi razlago njihovega položaja. V njeni pripovedi nastopajo kot žrtve feminizma, ki naj bi jih stigmatiziral. »Vox je takšno prepričanje politično izkoristil, predvsem pa je znal te občutke ubesediti,« je ocenil sogovornik. Del priljubljenosti Voxa med pripadniki generacije Z in milenijci, ki živijo slabše kot njihovi starši, je prav tako iskati v odporu do vlade in uveljavljenih strank ter želji po prelomu z obstoječo politiko. »Gre tudi za protestno glasovanje proti establišmentu oziroma sistemu,« je pojasnil.

Strah pred krčenjem pravic

Pa vendar skrajna desnica kljub delni normalizaciji v precejšnjem delu španske javnosti, zlasti progresivno usmerjenem, še vedno vzbuja odpor in strah. Možnost krčenja težko priborjenih pravic in svoboščin je eden od glavnih vzvodov, s katerimi poskuša levica mobilizirati volivce. Na to računa tudi Sánchez, ki je večkrat poudaril, da koalicijska vlada PP in Voxa ne bi pomenila demokratične menjave oblasti, temveč »involucijo«.

Španci bodo v nedeljo odšli na predčasne volitve. FOTO: Vincent West/Reuters

Kaj bi takšno zavezništvo prineslo Španiji, nakazujejo izkušnje s sodelovanjem obeh strank v nekaterih avtonomnih skupnostih in občinah. V Aragoniji, denimo, je Vox v pogajanjih s PP zahteval, da imajo pri dodeljevanju javnih stanovanj prednost Španci. Tam sta stranki leta 2024 izglasovali tudi razveljavitev zakona o demokratičnem spominu, ki je med drugim urejal iskanje posmrtnih ostankov žrtev državljanske vojne in frankistične diktature, vendar je ustavno sodišče zadržalo veljavnost in izvajanje razveljavitvenega zakona. V Kastilji in Leonu so v razpise za filmske subvencije vključili določbo, da javni denar ne sme financirati »ideološke indoktrinacije«. Na občinski ravni so odmevali še umik knjig o spolni raznolikosti iz otroškega in mladinskega oddelka knjižnice ter odločitve, da na občinskih stavbah ne bodo izobešali mavričnih zastav.

»[Na državni ravni] lahko zelo verjetno pričakujemo to, kar že vidimo na regionalni: prednostno obravnavo Špancev, pozive k vračanju priseljencev, nazadovanje pri enakosti spolov in zanikanje nasilja na podlagi spola …« je v intervjuju naštevala politologinja Paloma Román z madridske univerze Complutense, ki na podlagi dosedanjih izkušenj pričakuje tudi nemalo napetosti med morebitnima koalicijskima partnerjema.

Z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje tudi v Državni federaciji lezbijk, gejev, transspolnih, biseksualnih in interspolnih oseb (FELGTBI+). »Strah nas je, ker precedensi obstajajo,« je za Delo povedal Óscar Rodríguez Fernández, član vodstva federacije, pristojen za zunanje odnose. Največ prahu dvigajo napovedi o razveljavitvi oziroma spremembi zakona iz leta 2023, ki je transspolnim osebam omogočil spremembo uradnega vpisa spola na podlagi lastne izjave. Poudaril je, da puščice skrajne desnice, ki jo v marsičem posnema tudi PP, niso uperjene le proti skupnosti LGBT+, temveč tudi proti pravicam žensk in drugim družbenim pridobitvam, kot je pravica do evtanazije.

Na širša tveganja je opozorila tudi organizacija Amnesty International, ki je v volilnih programih prepoznala 56 predlogov, katerih uresničitev bi pomenila nazadovanje na področju človekovih pravic, večino prav v programih PP in Voxa.

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/ Foto Delo

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