Španija jezna na sebične evropske države

Španija je obsodila »sebičen, polarizirajoč in nezakonit« odziv nekaterih držav EU na pritok približno 60.000 migrantov iz Maroka v Ceuto, špansko enklavo, stisnjeno ob Gibraltarsko ožino, ki ločuje Afriko od Evrope. Španski uradniki pravijo, da so se skoraj vsi migranti, ki so 30. julija prispelo v enklavo, že vrnili v Maroko, število smrtnih žrtev pa naj bi se po besedah španskega notranjega ministra Fernanda Grande-Marlaske, ki jih povzema BBC, povzpelo na najmanj 67. Španija je medtem začela vzpostavljati napihljivo pomorsko pregrado, da bi preprečila nadaljnji vstop nezakonitih migrantov.

To se je zgodilo, potem ko je Italija začasno prekinila schengenski sporazum EU s Španijo, premierka Giorgia Meloni pa je prizore označila za »šokantne«. Finska in Danska sta podprli potezo Italije, češki premier Andrej Babiš pa je pozval k začasni prekinitvi članstva Španije v schengenskem prostoru.

Španski premier Pedro Sánchez je v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen izrazil »resne pomisleke« glede nekaterih evropskih vlad. Dejal je, da je španska vlada v manj kot 48 urah v celoti ponovno vzpostavila nadzor nad mejo in preprečila kakršno koli »nepooblaščeno nadaljnje gibanje proti celinski Evropi«.

»Evropska unija si ne more privoščiti takšne sebične, polarizirajoče in nezakonite reakcije,« je dejal španski premier.

Tako Sanchez kot voditelji nekaterih drugih držav so pozvali k nujnemu sestanku notranjih ministrov EU.

Večina migrantov se je že vrnila v Maroko. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da pozdravlja pozive voditeljev k sestanku, na katerem bi »naredili bilanco dogodkov« v Ceuti, vendar je poudarila, da je EU Španiji ponudila pomoč »že od samega začetka«. Gre za odgovor na kritike Sancheza, ki je Evropi očital, da je pri reševanju mejne krize zagotovila »premalo podpore«. »Dobra novica je, da se je velika večina tistih, ki so nezakonito prispeli, vrnila v Maroko, in sicer zaradi učinkovitega dela španskih in maroških organov pregona. Niti ena oseba ni dosegla celinske Španije ali preostalega dela EU. To kaže, zakaj je nadzor nad našimi evropskimi mejami pomemben. Imamo vzpostavljen močan sistem. Vendar ga je treba še dodatno okrepiti,« je zapisala na omrežju x.

Schengensko območje

V četrtek je italijanska premierka Giorgia Meloni na družbenih omrežjih zapisala, da takšno »nenadzorovano priseljevanje« ogroža nacionalno varnost, preden je za en mesec začasno ustavila schengenski sporazum s Španijo. Schengensko območje je sistem odprtih meja, ki zajema 29 evropskih držav, ki so odpravile nadzor na svojih skupnih mejah.

Španija se je odzvala s klicem italijanskega veleposlanika v Madridu, njen zunanji minister pa je dejal, da pričakuje »evropsko solidarnost in ne strankarske demagogije«.

Finska notranja ministrica Mari Rantanen je dejala, da je začela priprave na ponovno vzpostavitev nadzora na notranjih mejah, »če bo to potrebno«. Pozvala je tudi vse evropske države, naj podprejo Melonijevo potezo.

Danska premierka Mette Frederiksen je prav tako pozvala EU, naj »preuči vse možnosti, vključno z začasno ustavitvijo schengenskega sodelovanja«. Francija je poostrila nadzor na meji s Španijo in dejala, da bo do sobote povečala svojo policijsko prisotnost. Portugalski premier Luis Montenegro pa je dejal, da razmišlja o okrepitvi mejnih kontrol.

Ameriško zunanje ministrstvo je ocenilo, da je incident neposredna posledica španske migracijske politike. Predsednik Donald Trump je situacijo označil za »katastrofo« in dejal, da »je videti kot invazija sto tisoč ljudi na državo«.

Madrid je medtem v Ceuto poslal vojake, več policistov, drone, potapljače in čolne. Država je prav tako napotila svoje oborožene sile za okrepitev varnosti v drugi španski enklavi, Melilli, kjer so prav tako poročali o stotinah prehodov meje.

Na Ceuto je v minulih dneh prispela množica migrantov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Čeprav je letošnji porast migrantov izjemen, je Ceuta že dolgo osrednja točka za migrante, ki poskušajo doseči Evropo. V poletnih mesecih je pogosto velik pritisk za dosego Ceute, običajno organiziran prek družbenih medijev. Leta 2021 je v Ceuto v nekaj dneh vstopilo približno 8000 ljudi, kar je zaostrilo diplomatske napetosti med Španijo in Marokom. Maroko, ki se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, je lani doživel več protivladnih protestov generacije Z, na katerih so mladi zahtevali boljše možnosti in izboljšanje javnih storitev.

Ceuta skupaj z Melillo tvori edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko. Migranti lahko v enklavo vstopijo s plavanjem več kilometrov. Španija ima relativno prijazen pristop do priseljevanja. Aprila je vlada odobrila načrte za podelitev pravnega statusa 500.000 nedokumentiranim migrantom, kar jim bo omogočilo formalno vključitev v delovno silo. Junija je Evropski parlament odobril strožja migracijska pravila, ki oblastem dajejo širša pooblastila za vračanje nezakonitih prišlekov.