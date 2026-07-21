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    Svet

    Več sto gasilcev se še vedno bori s plameni v Španiji

    Predsednik regije Kastilja-La Mancha, Emiliano Garcia-Page: To je najzahtevnejši požar, s katerim smo se v Španiji spopadli v zadnjih letih.
    Požar so označili kot enega najzahtevnejših v zadnjih letih. FOTO: Afp
    Galerija
    Požar so označili kot enega najzahtevnejših v zadnjih letih. FOTO: Afp
    STA, R. I.
    21. 7. 2026 | 19:59
    21. 7. 2026 | 20:07
    2:08
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    Že šesti dan se več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal bori z ogromnim požarom v naravi severno od Madrida. Po navedbah španskih oblasti gre za enega od najbolj zahtevnih požarov, s katerimi so se spopadli v zadnjih letih, poroča AFP.

    Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se bori z ogromnim požarom v Španiji. FOTO: Afp
    Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se bori z ogromnim požarom v Španiji. FOTO: Afp

    Požar je izbruhnil v četrtek, sprva v odročnem gozdu v španski provinci Guadalajara, ki se nahaja približno 100 kilometrov severno od Madrida.

    Požar je sprva izbruhnil na gozdnem območju.FOTO: Afp
    Požar je sprva izbruhnil na gozdnem območju.FOTO: Afp

    Požar se je nato zaradi močnih vetrov hitro razširil po bližnjih gričih. Oblasti so morale doslej evakuirati okoli 1200 prebivalcev, ogenj pa je po podatkih uradnikov pogoltnil že okoli 30 tisoč hektarjev površin. 

    Zaradi močnega vetra se je razširil na okoliške griče. FOTO: Afp
    Zaradi močnega vetra se je razširil na okoliške griče. FOTO: Afp

    Predsednik regije Kastilja-La Mancha Emiliano Garcia-Page je dejal, da je gasilcem praktično uspelo preprečiti, da bi ogenj napredoval proti kraju Soria, a da požar še vedno ni pod nadzorom. »To je najzahtevnejši (požar), s katerim smo se v Španiji spopadli v zadnjih letih,« je dodal.

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    V Španiji v gozdnih požarih umrlo 12 ljudi

    Španske oblasti so po poročanju AFP pojasnile, da je bilo gašenje požara zahtevno, ker gre za redko poseljeno območje, ki ga prekrivajo velike zaplate grmičevja, poteg tega pa se tam trenutno soočajo s hudimi sušnimi razmerami.

    V Španiji se je danes začel že tretji vročinski val tega poletja, pri čemer napovedi kažejo, da naj bi se temperature po velikem delu države dvignile nad 40 stopinj Celzija, kar bi lahko gašenje požarov še dodatno otežilo.

    Državo je že v začetku tega meseca prizadel eden najbolj smrtonosnih požarov v novejši zgodovini, ki je v provinci Almeria terjal 13 življenj in uničil okoli 7 tisoč hektarjev.

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    Šport

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