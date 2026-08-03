Ceuta: Dezinformacije, trgovci z ljudmi in val več deset tisoč migrantov

Da je več deset tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke v nedeljo sporočila maroška vlada, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Maroško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto posledica dezinformacij na družbenih omrežjih, trgovine z ljudmi in napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile nazaj v Maroko.

Za nenadni pritok migrantov v eksklavo je španski premier Pedro Sanchez v petek okrivil mafijske skupine, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, saj naj bi začele širiti lažne interpretacije sodbe vrhovnega sodišča. Sodišče je namreč v začetku tega meseca odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju.

Maroško ministrstvo je ocenilo, da je mejo prečkalo okoli 40.000 ljudi, še 1135 pa se jih je odpravilo proti drugi španski eksklavi na severu afriške celine Melilli. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

V luči dogodkov so se sicer pojavili sumi, da naj bi maroške oblasti namenoma sprožile ali pa vsaj dopustile množičen pritok migrantov v Ceuto, da bi pritisnile na Španijo, navaja DPA. Po navedbah španskih medijev so namreč nekateri migranti dejali, da jih pri prečkanju meje na maroški strani niso ustavili, temveč so jih spodbujali k prečkanju. Mnogi drugi so povedali, da so o domnevno odprti meji izvedeli iz videov in sporočil na platformah, kot je tiktok.

Po uradnih podatkih Madrida je iz Maroka na območje Ceute, kjer živi okoli 85.000 ljudi, med sredo in petkom vstopilo od 50.000 in 60.000 migrantov. Španske oblasti so jih večino že vrnile nazaj v Maroko.

Maroško ministrstvo je ocenilo, da je mejo prečkalo okoli 40.000 ljudi, še 1135 pa se jih je odpravilo proti drugi španski eksklavi na severu afriške celine Melilli. Vsi, ki so prispeli tja, so bili nemudoma vrnjeni, je sporočilo ministrstvo.

Medtem ko so španske oblasti v nedeljo poročale o najmanj 72 umrlih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb – deset ljudi se je menda utopilo, en človek pa je menda umrl po padcu s skalnatega območja. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo. Medtem ko so španske oblasti v nedeljo poročale o najmanj 72 umrlih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb – deset ljudi se je menda utopilo, en človek pa je menda umrl po padcu s skalnatega območja.

Maroške oblasti se sicer še naprej usklajujejo s Španijo, da bi preverile poročila o dodatnih smrtnih žrtvah ter ugotovile identiteto in narodnost vpletenih, je še sporočilo ministrstvo.

Ceuta in Melilla, ki sta že stoletja pod špansko oblastjo, sta zaradi bližine Maroka pomembni vstopni točki za migrante, ki poskušajo po kopnem priti na ozemlje Evropske unije.