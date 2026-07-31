Španija po prihodu več tisoč migrantov v Ceuto pošilja vojsko

V špansko severnoafriško enklavo Ceuta prihajajo dodatne vojaške enote, potem ko je v četrtek iz Maroka v mesto priplavalo več tisoč migrantov. Pri poskusu prečkanja morja je umrlo najmanj 15 ljudi, poroča BBC.

Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da bodo oborožene sile okrepile civilno gardo in pomagale pri vzdrževanju varnosti v mestu. Ceuta leži na severni obali Maroka, od celinske Španije pa jo ločuje Gibraltarska ožina. Skupaj z Melillo predstavlja edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko.

Schengensko območje zajema 29 evropskih držav brez nadzora na skupnih notranjih mejah. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Kaotične razmere

Po navedbah španskih medijev je v četrtek v Ceuto vstopilo od 2000 do 3000 ljudi, vendar civilna garda teh številk še ni potrdila. Migranti so se po poročanju Reutersa po betonskih nasipih spustili v morje in poskušali obplavati pomol, ki označuje mejo med Marokom in Ceuto.

Po zadnjih podatkih ima Ceuta okoli 83.500 prebivalcev.

Na španski strani so plaže hitro prekrili gumijasti obroči in plavutke. Medtem ko so nekateri prihod slavili, je več kot ducat ljudi med plavanjem utonilo.

Lokalne oblasti so že pred četrtkovimi dogodki Madrid pozvale na pomoč zaradi naraščajočega števila poskusov prečkanja meje. Župan Ceute Juan Jesús Vivas je opozoril, da migrantski centri ne zmorejo več sprejemati novih ljudi in da španska vlada ukrepa prepočasi.

Spor z Italijo

Napetosti je dodatno zaostrila nedavna odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da migrantov, ki jih oblasti prestrežejo na morju pri poskusu prihoda v Ceuto ali Melillo, ne smejo samodejno vrniti v Maroko. Notranje ministrstvo meni, da tihotapske mreže to odločitev izkoriščajo za spodbujanje nezakonitih migracij.

Španski premier Pedro Sánchez bo danes obiskal Ceuto, obljubil pa je hitro normalizacijo razmer.

Dogodki so sprožili tudi spor z Italijo. Italijanska premierka Giorgia Meloni je na družbenem omrežju X zapisala, da prizori iz Ceute kažejo, kako nenadzorovane nezakonite migracije ogrožajo varnost evropskih meja. Italijanska vlada po njenih besedah razmišlja o izrednih ukrepih, med njimi tudi o začasni omejitvi schengenskega režima s Španijo.

V zadnjih dneh oblasti zaznavajo vse več poskusov migrantov, da bi dosegli špansko enklavo Ceuta. FOTO: Abdelmajid Bziouat/AFP

Španski zunanji minister José Luis Albares je italijanske izjave ostro zavrnil. Očital jim je politično zlorabo vprašanja migracij in poudaril, da Španija od partnerske in prijateljske države pričakuje evropsko solidarnost, ne pa strankarske demagogije.

Pritisk na mejo

Kaj je sprožilo tako velik porast prehodov iz Maroka, za zdaj ni jasno. Po navedbah prič so maroške oblasti v obmejnem mestu Fnideq proti migrantom uporabile vodne topove, da bi jih odvrnile od prečkanja meje.

Množični prihod je obudil spomine na maj 2021, ko je v Ceuto v nekaj dneh vstopilo okoli osem tisoč ljudi, kar je takrat močno poslabšalo odnose med Španijo in Marokom. Kljub okrepljenemu nadzoru, višjim oviram in tesnejšemu sodelovanju z Rabatom migranti še naprej poskušajo doseči evropsko ozemlje skozi Ceuto in Melillo.