Španija po deložaciji 87-letne invalidke na ulicah, protestiralo na desettisoče ljudi

Maricarmen Abascal je pred deložacijo protestirala tudi sama. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Potreben je bil izčrpani obraz 87-letne ženske, ki so jo na nosilih odnesli iz doma, v katerem je živela 71 let, da se je stanovanjska kriza v Španiji pokazala v vsej svoji dramatičnosti, poroča Ansa.

Maricarmen Abascal, ki jo opisujejo kot invalidsko upokojenko, je najemnino za stanovanje v madridski četrti Retiro vedno plačevala. A se je zgodil znan recept: leta 2018 je nepremičnino kupila družba Urbangestion in najemnino zvišala za petkrat, na kar 2650 evrov.

Bivanje v stanovanju je za žensko postalo finančno nevzdržno. Družba je zavrnila celo ponudbo glasbenika Jamesa Rhodesa, da bi plačeval najemnino namesto nje.

FOTO: Susana Vera/Reuters

Po sedmih letih sodnih sporov so deložacijo včeraj izvršili. Pred tem je prišlo do spopadov med stotinami aktivistov in sosedov, ki so vso noč stražili pred domom ženske, ter številnimi policisti v opremi za obvladovanje izgredov. Prizor izčrpane ženske, ki so jo pred televizijskimi kamerami odpeljali z reševalnim vozilom, je Maricarmen spremenil v simbol socialne, gospodarske in politične stiske, ki prizadeva že milijone Špancev.

Na tisoče ljudi se je spontano zbralo na trgih v približno dvanajstih mestih po vsej državi, od Barcelone in Valencie do Seville in Ovieda. Povezoval jih je ogorčen vzklik: »Marisol, nisi sama!«

FOTO: Susana Vera/Reuters

Samo v Madridu se je na poziv sindikata najemnikov, objavljen na družbenih omrežjih, zbralo deset tisoč ljudi. Protestirali so pred stavbo v prestižni četrti Chamberí, kjer je madridska avtonomna skupnost za 6,3 milijona evrov javnega denarja kupila več kot 200 kvadratnih metrov veliko stanovanje v najvišjem nadstropju s teraso.

Sprva je bilo namenjeno predsednici regionalne vlade Isabel Ayuso iz Ljudske stranke. Protestniki so vzklikali »Sramota!« ter zahtevali pravico do stanovanja in ukrepe proti deložacijam ter vrtoglavo visokim najemninam. Te so se v desetih letih skoraj podvojile: po podatkih Deutsche Bank so se v Madridu zvišale za 82,7 odstotka, v Barceloni pa za 94,9 odstotka.

FOTO: Susana Vera/Reuters

Španska centralna banka ocenjuje, da v državi primanjkuje 750.000 stanovanj. Delež javnih stanovanj znaša 1,5 odstotka stanovanjskega fonda, evropsko povprečje pa je med osmimi in devetimi odstotki.

Premier Pedro Sánchez je iz New Yorka usodo ženske označil za »socialno tragedijo, ki je ne moremo sprejeti«. Ob tem je občini in madridski avtonomni skupnosti očital, da ju »bolj skrbi nakup stanovanja v najvišjem nadstropju z javnim denarjem kot reševanje socialne stiske«. Omenjena Isabel Ayuso pa je odgovorila z obtožbo na račun vlade: »Včeraj je bila izvedena ena od 25.500 deložacij, ki jih vsako leto opravijo v Španiji. Izvedena je bila na podlagi sodne odredbe in zakona, ki so ga Sánchez in njegovi zavezniki imeli osem let časa spremeniti, pa tega niso storili.«