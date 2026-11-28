Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami so voditelji glavnih španskih strank opravili zadnje predvolilne shode, poroča BBC. Ankete rahlo prednost dajejo konservativcem, premier Pedro Sánchez pa kljub temu verjame v zmago.

»Ne morem si predstavljati, da bi izgubili,« je na zaključnem shodu socialistov v Madridu dejal Sánchez. Konservativnega tekmeca Alberta Núñeza Feijóoja je obtožil širjenja laži in ga napadel zaradi možnosti sodelovanja s skrajno desnim Voxom.

Feijóojeva Ljudska stranka (PP) ima v anketah rahlo prednost. Na zaključnih shodih v Barceloni in Sevilli je volivcem obljubil začetek nove politične dobe, ki naj bi temeljila na »resnici, spodobnosti in dobrem upravljanju«. Sáncheza je med drugim obtožil, da se izmika vprašanjem o korupciji, priseljevanju, železniških nesrečah in javnem dolgu.

Ključno vprašanje: Vox

Če bo PP zmagala, bo za oblikovanje vlade verjetno potrebovala podporo stranke Vox, ki jo vodi Santiago Abascal. Vox zagovarja strožjo migracijsko politiko in želi na volitvah skoraj podvojiti število svojih poslancev s sedanjih 33.

Na zaključnem shodu v Valencii je bilo mogoče slišati tudi vzklike »Viva Franco«, medtem ko so predstavniki stranke pozivali k omejevanju priseljevanja.

Možnost sodelovanja PP in Voxa je eno osrednjih vprašanj volitev. Feijóo vztraja, da želi vladati samostojno, vendar računa na parlamentarno podporo Voxa. Zatrdil je, da s predsednikom stranke Abascalom ni govoril o morebitnih ministrskih položajih.

V ospredju stanovanja in pravice žensk

Pomembna tema kampanje je bila tudi stanovanjska kriza. Feijóo obljublja gradnjo milijona stanovanj v štirih letih, Sánchez pa meni, da mora biti stanovanje pravica, ne predmet špekulacij.

Predvolilno kampanjo je zaznamovalo tudi ostro televizijsko soočenje štirih glavnih kandidatov. Sánchez je Feijóoja obtožil seksizma, potem ko je ta med napadom na levo opozicijo z gesto s prstom nakazal, naj bodo tiho.

Na volitvah bo lahko glasovalo skoraj 39 milijonov Špancev. Ankete napovedujejo tesen izid, novih raziskav javnega mnenja pa zaradi volilne zakonodaje od ponedeljka ni več dovoljeno objavljati.

Izid bo pomemben tudi za Evropo. Sánchez vodi eno redkih levih vlad na celini, morebitna zmaga španske desnice pa bi pomenila nadaljevanje premika evropske politike v desno.