Španija ureja status pol milijona priseljencem

Španska vlada je včeraj sprejela načrt, ki bo legaliziral status okoli 500.000 nedokumentiranim priseljencem. Proces legalizacije velja za begunce in priseljence, ki so do 31. decembra lani vsaj pet mesecev živeli v Španiji in niso bili kaznovani.

Španska ministrica za migracije Elma Saiz je dejala, da vzpostavljajo preseljevalno politiko, ki temelji na človekovih pravicah, soobstoju in integraciji ter je skladen z gospodarskim razvojem.

Španski premier Pedro Sanchez pravi,da Španija potrebuje priseljevanje, da zapolni primanjkljaj na trgu delovne sile in se učinkovito spopade s staranjem prebivalstva. FOTO: Nicolas Tucat/Afp

Čeprav je do legalizacije statusa migrantov kritičen vodja desne opozicije Alberto Núñez Feijóo, ki je na družbenem omrežju X napisal, da bo to »preobremenilo naše javne službe«, je načrt toplo sprejela španska Katoliška cerkev. Ta namreč urejanje dovoljenja za delo in bivanje vidi kot korak k družbeni pravičnosti.

Nujnost priseljencev za gospodarsko rast je junija lani opazila tudi konservativna predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni, poroča britanski The Guardian. Melonijeva je namreč dejala, da bo njena vlada v prihodnjih letih izdala skoraj 500.000 novih delovnih vizumov za državljane držav nečlanic EU.