V Španiji v gozdnih požarih umrlo 12 ljudi

Evropa je v primežu vročinskega vala, ta pa je s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija po vsej južni Evropi povzročil številne gozdne požare. V Španiji poročajo o tragičnih primerih, saj je zaradi gozdnega požara pri kraju Los Gallardos v jugovzhodni španski pokrajini Almería umrlo najmanj 12 ljudi, je sporočila regionalna vlada Andaluzije. Šest ljudi je bilo poškodovanih, poroča BBC.

Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Priče trdijo, da je požar povzročil podrt električni vod, ogenj pa se je nato hitro razširil na bližnje gozdnato območje. Oblasti vzroka požara še niso potrdile.

Predsednik regionalne vlade Juanma Moreno je smrti označil za »tragedijo«. Po objavi prvotnega podatka o šestih smrtnih žrtvah je na omrežju X zapisal: »Naša srca so težka, žalost nas je povsem strla.«

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Približno 150 gasilcev je skušalo omejiti požar v zaselku Bédar. Med poškodovanimi je oseba, ki so jo zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, in oseba, ki je utrpela opekline. Štiri ljudi so zaradi lažjih opeklin in težav z dihanjem, ki jih je povzročil gost dim, oskrbeli na kraju dogodka.

Zaradi požara so zaprli tudi več cest, po podatkih reševalnih služb pa so evakuirali okoli tisoč prebivalcev.

Španski premier Pedro Sánchez je maja napovedal, da bo država letos za poletno sezono gozdnih požarov zagotovila največji obseg odzivnih sil doslej, so poročali lokalni mediji in francoska tiskovna agencija AFP.

Španska vojaška enota za posredovanje v izrednih razmerah UME, ki jo aktivirajo ob večjih nesrečah, je sporočila, da se bo pridružila gašenju pri Los Gallardosu.

Najvišja povprečna temperatura po letu 1950

Španija je junija zabeležila najvišjo povprečno dnevno temperaturo po letu 1950, več dni pa so bile izmerjene tudi najvišje junijske temperature v zgodovini meritev. V nekaterih delih države so napovedovali do 42 stopinj Celzija.

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare EFFIS je lani v Španiji pogorelo rekordnih 393.000 hektarjev površin, kar je več kot šestkrat toliko kot znaša špansko povprečje v obdobju med letoma 2006 in 2024.

Požari tudi v Franciji in na Portugalskem

Obenem pa se, kot poroča BBC, več sto gasilcev spopada z večjimi požari še v Franciji, na Portugalskem in v Španiji, zaradi katerih je moralo domove zapustiti več tisoč ljudi.

Visoke temperature na Portugalskem. FOTO: Henrique Casinhas AFP

Evropa se segreva najhitreje

Podnebne spremembe zvišujejo temperature po vsem svetu, Evropa pa je celina, ki se segreva najhitreje. Po podatkih podnebne službe Copernicus se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

Posledice so pogostejši poletni vročinski valovi, večji pritisk na evropske vodne vire in intenzivnejši gozdni požari.

Lanska sezona požarov je bila v Evropski uniji najhujša od začetka beleženja podatkov leta 2006. Po vsej Uniji je pogorelo več kot milijon hektarjev površin, kar je približno polovica kopenske površine Walesa.

Posebna študija skupine World Weather Attribution z Imperial Collegea v Londonu je poslabševanje požarne sezone v Sredozemlju neposredno povezala s podnebnimi spremembami. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo gozdni požari v Evropi v prihodnje verjetno še pogostejši in hujši.