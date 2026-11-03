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    Svet

    Španija z decembrom uvaja plačano bolniško odsotnost zaradi menopavze

    Zdravnik bo moral ugotoviti zdravstveno stanje, povezano s sekundarno menopavzno motnjo, zaradi katerega ženska začasno ne more opravljati svojega dela.
    Močni vročinski oblivi, težave s spanjem, utrujenost in motnje koncentracije lahko nekaterim ženskam med menopavzo močno otežijo vsakdanje življenje. V hujših primerih lahko vplivajo tudi na njihovo delovno zmožnost. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Močni vročinski oblivi, težave s spanjem, utrujenost in motnje koncentracije lahko nekaterim ženskam med menopavzo močno otežijo vsakdanje življenje. V hujših primerih lahko vplivajo tudi na njihovo delovno zmožnost. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    3. 11. 2026 | 09:10
    3. 11. 2026 | 09:25
    6:57
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    Španija med evropskimi državami že sploh velja za najbolj napredno glede vprašanja zdravja žensk in menstrualnega cikla. Pred tremi leti je postala prva država v EU, ki je z zakonom opredelila pravico žensk do bolniške odsotnosti zaradi močnih in bolečih menstruacij.

    Zdaj bodo ženske, ki živijo in delajo v Španiji, pridobile novo pravico. Od 1. decembra bodo lahko zaposlene ženske v Španiji, ki imajo zaradi menopavze resne zdravstvene težave, uveljavljale posebno bolniško odsotnost, poroča  Euronews.

    Španija s tem širi delovnopravno zaščito žensk, medtem ko druge evropske države podobnega ukrepa še ne poznajo.

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    Posebna bolniška odsotnost

    Tiste, ki imajo zaradi menopavze zdravstvene težave, zaradi katerih začasno niso zmožne opravljati svojega dela, bodo lahko zaprosile za posebno bolniško odsotnost. Nadomestilo bodo prejemale že od drugega dne, ne da bi morale pred tem izpolniti pogoj minimalne dobe plačevanja prispevkov za socialno varnost.

    Reformo je španska vlada potrdila 20. oktobra in pomeni nadaljnji korak pri varovanju zdravja žensk na delovnem mestu. Kot opozarja Euronews, sicer sama menopavza ne bo zadostovala za pridobitev pravice.

    Zdravnik bo moral ugotoviti zdravstveno stanje, povezano s sekundarno menopavzno motnjo, zaradi katerega ženska začasno ne more opravljati svojega dela.

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    Ukrep bo pripomogel k reševanju zdravstvenih težav

    Vlada meni, da bo ukrep pripomogel k reševanju zdravstvenih težav, ki so bile na delovnem mestu dolga leta deležne premalo pozornosti.

    Ministrica za vključevanje, socialno varnost in migracije Elma Saiz je v zagovor reforme povedala, da »je v sistem socialne varnosti vključenih več kot deset milijonov in pol žensk, mi pa se odzivamo na okoliščine, ki so bile doslej spregledane«.

    Španija je podobno zakonodajno spremembo uvedla že leta 2023, ko je omogočila plačano bolniško odsotnost zaradi hudih menstrualnih težav, kar je veljalo za pionirski ukrep v Evropi. FOTO: Shutterstock
    Španija je podobno zakonodajno spremembo uvedla že leta 2023, ko je omogočila plačano bolniško odsotnost zaradi hudih menstrualnih težav, kar je veljalo za pionirski ukrep v Evropi. FOTO: Shutterstock

    Kakšno mnenje pristojnih velja pri nas?

    Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je avgusta na vprašanje v povezavi s to temo odgovorilo, da ZDR-1 v 167. členu že ureja pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ter drugih zdravstvenih razlogov v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

    »Takšna odsotnost je plačana, nadomestilo plače pa ureja 137. člen ZDR-1. Zavarovanke v Sloveniji imajo že zdaj pravico do odsotnosti z dela zaradi težav oziroma bolečin, povezanih z menstruacijo, pod enakimi pogoji kot pri drugih zdravstvenih stanjih, glede na zdravstveno stanje in naravo dela,« so dodali. 

    ZDR-1 poleg tega delodajalcu nalaga, da mora delavcu zagotavljati enako obravnavo ne glede na osebne okoliščine, kamor sodi tudi spol. Prav tako je delodajalec dolžan varovati zasebnost, osebnost in dostojanstvo delavcev.

    »Uvedba posebne odsotnosti zaradi menstrualnih težav bi namreč lahko vodila v stigmatizacijo delavk, saj bi bil delodajalec posredno seznanjen z razlogom odsotnosti. Pri običajni bolniški odsotnosti razlog bolezni ni razviden iz bolniškega lista, kar zagotavlja večjo zaščito zasebnosti,« so pojasnili na ministrstvu in dodali, da slovenska ureditev tako že zagotavlja mehanizme za zdravstvene odsotnosti, enako obravnavo in zaščito pred diskriminacijo ter stigmatizacijo, skladno z ZDR-1 in drugimi predpisi.

    Kdo bo upravičen do bolniške odsotnosti?

    Močni vročinski oblivi, težave s spanjem, utrujenost in motnje koncentracije lahko nekaterim ženskam med menopavzo močno otežijo vsakdanje življenje. V hujših primerih lahko vplivajo tudi na njihovo delovno zmožnost.

    Vendar vsi simptomi ne bodo samodejno upravičevali bolniške odsotnosti. Zaposlena bo morala opraviti zdravniški pregled, na katerem bodo ugotovili, ali ima zdravstvene težave, povezane s sekundarno menopavzno motnjo, ki ji onemogočajo opravljanje dela.

    Če bo zdravnik ugotovil takšno stanje, bo lahko izdal ustrezno potrdilo o začasni nezmožnosti za delo, navaja Euronews.

    Tako kot pri drugih bolniških odsotnostih zaposlenim potrdila ne bo treba fizično predložiti delodajalcu, saj se bodo podatki elektronsko posredovali prek sistema socialne varnosti.

    Kolikšno bo nadomestilo?

    Glavna razlika v primerjavi z običajno bolniško odsotnostjo zaradi bolezni bo začetek izplačevanja nadomestila, še pojasnjuje Euronews.

    Po splošni ureditvi se nadomestilo izplačuje od četrtega dne odsotnosti, pri novi obliki bolniške odsotnosti zaradi menopavze pa bodo ženske do njega upravičene že od drugega dne.

    Prvi dan odsotnosti bo plačo kril delodajalec, od drugega dne pa bo zaposlena prejemala nadomestilo iz sistema socialne varnosti. To bo prvih 20 dni znašalo 60 odstotkov osnove za odmero nadomestila, od 21. dne naprej pa 75 odstotkov.

    Odpravili bodo tudi pogoj, ki sicer velja za bolniško odsotnost zaradi običajne bolezni: najmanj 180 dni plačevanja prispevkov za socialno varnost v zadnjih petih letih.

    Ženske, ki bodo izpolnjevale zdravstvena merila, bodo tako upravičene do nadomestila ne glede na to, kako dolgo so pred tem plačevale prispevke.

    Nova ureditev zaščito razširja še na določene zdravstvene težave, povezane z menopavzo. FOTO: Shutterstock
    Nova ureditev zaščito razširja še na določene zdravstvene težave, povezane z menopavzo. FOTO: Shutterstock

    Kako je v drugih evropskih državah?

    V Črni gori so avgusta ženskam omogočili menstrualno odsotnost z dela. Zaposlene posameznice, ki jih pestijo določene ginekološke težave oziroma močne menstrualne bolečine, bodo lahko koristile do dva dneva plačane odsotnosti na mesec.

    Nemčija, Italija, Grčija, Portugalska in Turčija nimajo posebne ureditve bolniške odsotnosti zaradi menopavze, poroča Euronews.

    V Nemčiji in na Portugalskem lahko ženske, ki zaradi simptomov menopavze ne morejo opravljati svojega dela, obiščejo zdravnika in zaprosijo za običajno bolniško odsotnost. Menopavza v teh državah ni posebej urejena v delovnopravni zakonodaji.

    Podobno velja za Grčijo, Italijo in Turčijo, kjer prav tako ni posebnega nadomestila za zdravstvene težave, povezane s tem življenjskim obdobjem.

    Ukrep obenem odpira širše vprašanje, na katero večina evropskih držav še nima posebnega zakonodajnega odgovora: kako sisteme socialne varnosti prilagoditi zdravstvenim težavam, ki se lahko pojavijo med menopavzo.

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