    Svet

    Še vedno odkrivajo trupla, število umrlih naraslo na 45

    Vzrok za trčenje uradno še ni znan. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je sicer izključil možnost, da bi šlo za sabotažo.
    V najhujši železniški nesreči v Španiji v več kot desetih letih se je več vagonov hitrega vlaka pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru. FOTO: Ana Beltran/Reuters
    Galerija
    V najhujši železniški nesreči v Španiji v več kot desetih letih se je več vagonov hitrega vlaka pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru. FOTO: Ana Beltran/Reuters
    STA
    22. 1. 2026 | 17:31
    22. 1. 2026 | 17:31
    A+A-

    Po nedeljski železniški nesreči na jugu Španije so danes v razbitinah vagonov našli še dve trupli, s čimer se je število potrjenih smrtnih žrtev povzpelo na 45, je sporočila regionalna vlada v Andaluziji. S tem so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zaključili iskanje, saj število žrtev sovpada s številom pogrešanih po nesreči.

    image_alt
    V Španiji po hudi železniški nesreči poteka tridnevno žalovanje

    V tej najhujši železniški nesreči v državi v več kot desetih letih se je več vagonov hitrega vlaka pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru. Vzrok za trčenje uradno še ni znan. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je sicer izključil možnost, da bi šlo za sabotažo, za ugibanja pa je po njegovih besedah še prezgodaj.

    FOTO: Ana Beltran/Reuters
    FOTO: Ana Beltran/Reuters

    Andaluzijske oblasti so v sredo sporočile, da se bodo žrtvam nesreče poklonili 31. januarja na državni žalni slovesnosti. Potekala bo v mestu Huelva na jugu Španije, kamor bi moral pripeljati eden od ponesrečenih vlakov.

    Blizu Barcelone v Kataloniji se je medtem v torek zvečer zgodila še ena železniška nesreča, v kateri je umrl moški, še vsaj 37 ljudi pa je bilo poškodovanih, ko je vlak trčil v podporni zid, ki se je po večdnevnem deževju zrušil na progo. Pred tem se je v torek zaradi plazu iztiril še en vlak na širšem območju Barcelone, poškodovanih ni bilo.

    Po teh nesrečah je sindikat strojevodij v sredo napovedal tridnevno stavko v februarju, s katero bodo zahtevali ukrepe za zagotavljanje varnosti železnic.

    Danes je nato sledila še četrta železniška nesreča od nedelje, ko se je na jugovzhodu države v pokrajini Murcia regionalni potniški vlak zaletel v žerjav. Več ljudi je bilo lažje poškodovanih.

    smrtne žrtvenesrečaželezniška nesrečatrčenjeŠpanija

