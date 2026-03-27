Španska desnica ogorčena po evtanaziji mlade ženske

Španka Noelia Castillo, ki je po poskusu samomora ostala paraplegik, je v četrtek umrla v bolnišnici v Barceloni s pomočjo evtanazije, poročajo španski mediji. Z njeno smrtjo se je končala več kot leto in pol trajajoča pravna bitka za ustavitev postopka, ki jo je vodil njen oče. Primer mlade Španke je v državi sprožil ogorčenje in burne razprave.

25-letna Noelia Castillo je v četrtek zvečer v bolnišnici v Sant Pere de Ribes blizu Barcelone prejela smrtonosno injekcijo proti volji staršev. Leta 2022 je, potem ko je bila spolno napadena, poskušala storiti samomor in skočila iz petega nadstropja. Od takrat je bila na invalidskem vozičku in paralizirana od pasu navzdol, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ne morem več prenašati vsega, kar me muči v glavi zaradi tega, kar sem prestala,« je Castillo povedala v sredo na predvečer svoje smrti v intervjuju, ki ga je predvajal španski televizijski kanal Antena 3. »Preprosto želim oditi v miru in nehati trpeti,« je dejala.

V intervjuju je pripovedovala o zelo nesrečnem otroštvu in mladosti, ki sta vključevala zlorabo. Kot je zatrdila, ni nikoli dvomila o ustavitvi postopka evtanazije, ker je bila »od začetka zelo jasna«, kljub temu da je njena družina nasprotovala njeni odločitvi.

Castillo je aprila 2024 zaprosila za dovoljenje za uveljavljanje pravice do smrti in avgusta naj bi bila izvedena evtanazija, potem ko je pristojna komisija Katalonije odobrila njeno prošnjo.

Vendar je bil postopek v zadnjem trenutku prekinjen po pravnih ugovorih njenega očeta, ki je po nasvetu aktivistične organizacije Abogados Cristianos (Krščanski odvetniki) trdil, da Noelia trpi za duševnimi motnjami, ki bi lahko vplivale na njeno sposobnost svobodnega odločanja, kot to zahteva zakon.

Po 18-mesečnem pravnem boju je Evropsko sodišče za človekove pravice ta teden razsodilo v korist Noelie Castillo in v četrtek zvečer so potrdili njeno smrt.

Primer Castillo je spričo njene mladosti in tudi dejstva, da je - za razliko od tipičnih primerov pomoči pri samomoru - osrednjo vlogo igralo psihično trpljenje po hudi travmi, v Španiji sprožil veliko ogorčenje in kritike, med drugim med konservativnimi politiki in v katoliški cerkvi.

Desničarski populist Carlos Flores je govoril o »usmrtitvi« in člane levičarske vlade označil za »morilce«. Vodja konservativne ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo pa je dejal, da so institucije, ki bi jo morale zaščititi, Noelio pustile na cedilu.