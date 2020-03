Španski vojaki v zapuščenih domovih za ostarele našli tudi mrtve varovance

Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme madridska pogrebna podjetja ne bodo več prevažala umrlih za koronavirusom. Na posnetku eden zadnjih prevozov včeraj v krematorij v Madridu. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pogrebni zavodi več ne bodo odvažali umrlih za koronavirusom

Včeraj je v Španiji zaradi koronavirusa umrlo rekordnih 462 ljudi.

AFP Včeraj so umrle za koronavirusom v Madridu začeli dovažati v ledno dvorano Palacio de Hielo, ki je postala začasna mrtvašnica. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/Afp

V ponedeljek rekordno število umrlih

Španski vojaki, pripadniki vojaške enote za nujno pomoč UME, ki sodelujejo v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, so v nekaterih domovih za ostarele našli varovance, za katere ni nihče skrbel. Nekaj starejših je bilo celo mrtvih v svojih posteljah, je sporočilo špansko ministrstvo za obrambo. Špansko tožilstvo je o primerih že uvedlo preiskavo, poročata BBC in STA.Obrambna ministricaje za zasebno televizijo Telecinco dejala, da bo vlada »stroga in nepopustljiva glede ravnanja s starejšimi« v domovih za ostarele. Ugotavljajo namreč, da je osebje nekaterih domov za ostarele potem, ko so v njih odkrili okužene s koronavirusom, preprosto odšlo in varovance prepustilo na milost in nemilost usodi. Minister za zdravjepa je dejal, da so domovi za ostarele prednostna naloga vlade. »Nad njimi bomo izvajali intenziven nadzor,«je dodal.V španskih domovih za ostarele v normalnih razmerah umrle varovance premestijo na hladno, dokler ponje ne pridejo uslužbenci pogrebnega zavoda. A če je domnevni vzrok smrti bolezen covid-19, varovance pustijo na posteljah, dokler ne pride ponje ustrezno zaščiteno osebje. V Madridu, kjer je žarišče novega koronavirusa v Španiji, to lahko traja tudi do 24 ur.Ker se razmere v Madridu zaostrujejo, so tamkajšnji pogrebni zavodi sporočili, da od danes zaradi pomanjkanja zaščitne opreme ne bodo več prihajali po trupla žrtev covida-19. Oblasti so še sporočile, da bodo kot začasno mrtvašnico za smrtne žrtve covida-19 v Madridu uporabile drsališče v kompleksu Palacio de Hielo (Ledna dvorana). Kompleks, v katerem je tudi nakupovalno središče, kinematografi in restavracije, ni daleč od kongresnega središča Ifema, kjer so oblasti uredile začasno bolnišnico za bolnike s covidom-19.Ponedeljek je bil s 462 umrlimi zaradi koronavirusa v Španiji rekorden, naraščanju števila okuženih in umrlih pa še ni videti konca. Do sedaj je tu umrlo 2182 ljudi, okuženih pa je 33.089, kar Španijo uvršča na drugo mesto po številu okuženih v Evropi. Najhuje je v madridski regiji, kjer se je z novim koronavirusom doslej okužilo 10.575 ljudi, umrlo pa jih je 1263. To je 58 odstotkov vseh smrtnih žrtev v državi. Število okuženih in mrtvih se v Španiji povečuje kljub karanteni, ki so jo tamkajšnje oblasti uvedle 14. marca. Predvidoma jo bodo podaljšali do 11. aprila, kar naj bi danes potrjeval španski parlament.