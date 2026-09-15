Španski znanstveniki našli prve dokaze o diplodoku v Evropi

Španski paleontologi so odkrili prve dokaze, da je diplodok, eden najbolj prepoznavnih dinozavrov z dolgim vratom, pred približno 150 milijoni let živel tudi v Evropi, poroča Reuters.

Raziskovalci Fundacije Dinópolis iz Teruela na vzhodu Španije so v sedimentih iz pozne jure našli fosilne ostanke enega primerka, med njimi 14 repnih vretenc in več kosti, imenovanih chevroni, ki so podpirale rep.

Anatomske in evolucijske analize so pokazale, da ostanki pripadajo rodu Diplodocus. »Gre za enega najbolj popolnih predstavnikov družine diplodokidov, kar so jih doslej odkrili v Evropi, in za prvi dokaz tega rodu zunaj Severne Amerike,« je zapisal vodilni avtor raziskave Sergio Sánchez Fenollosa.

Po oceni Alberta Cobosa, direktorja Fundacije Dinópolis in soavtorja raziskave, je bil najdeni dinozaver dolg približno 25 metrov. Odkritje se pridružuje vse daljšemu seznamu velikanskih rastlinojedih zavropodov iz jurskega obdobja, ki so jih našli na območju Teruela.

Diplodoka so znanstveniki prvič prepoznali na podlagi fosilov, odkritih v ameriški zvezni državi Wyoming leta 1877. Rastlinojedi dinozaver je slovel po izjemno dolgem vratu, bičastem repu in štirih robustnih nogah ter velja za enega najbolj prepoznavnih dinozavrov na svetu.