Špansko sodišče ni odobrilo izpustitve Junquerasa iz zapora

FOTO: Pierre-philippe Marcou Afp

»Sodišče ugotavlja, da Junqueras ne sme biti izpuščen po njegovih oktobrski obsodbi, ki pomeni suspenz njegovega statusa evropskega poslanca,« so pojasnili na španskem vrhovnem sodišču.Poudarili so, da vprašanje njegove imunitete evropskega poslanca ne obstaja več, saj je bil že obsojen in je dobil prepoved opravljanja javnih funkcij. Zato ne nameravajo sprožiti uradnega postopka, v katerem bi Evropski parlament zaprosili za dovoljenje, da bi sodili Junquerasu. Obsodba na 13 let zapora zaradi njegove vloge v poskusu katalonske odcepitve od Španije je namreč že pravnomočna. S tem so zavrnili zahtevo njegove obrambe, da razveljavi sodbo, piše katalonska tiskovna agencija Catalan News.Tako niso upoštevali mnenja španskega državnega pravobranilca, ki je vrhovno sodišče konec decembra pozval, naj Junquerasa začasno izpusti iz zapora, da bi lahko prevzel mandat evropskega poslanca. Pravni zastopnik španske vlade je v mnenju zapisal, naj vrhovno sodišče pozove Evropski parlament, naj kar se da hitro odvzame imuniteto katalonskemu politiku.Pred tem je Sodišče EU sredi decembra odločilo, da Junquerasu pripada imuniteta evropskega poslanca, zato bi ga morala Španija izpustiti iz pripora in mu omogočiti potovanje na ustanovno sejo, da bi prevzel poslanski mandat. Nekdanji katalonski podpredsednik je bil v času evropskih volitev in ko bi moral prevzeti mandat, še v priporu, kjer je čakal na sodbo vrhovnega sodišča v zvezi s poskusom katalonske odcepitve.Vrhovno sodišče je s svojo današnjo odločitvijo seznanilo tudi Evropski parlament, iz katerega so v ponedeljek sporočili, da Junquerasa priznavajo kot evropskega poslanca. V njegovi stranki Katalonska republikanska levica (ERC) so obsodili odločitev vrhovnega sodišča. »Španski pravosodni sistem je lahko sram, to je škandal,« je na Twitterju zapisal podpredsednik stranke. »Ne morete ignorirati sodbe Sodišča EU. Še enkrat, s tem so kršene pravice Junquerasa in tisočev državljanov, ki so ga volili. Borili se bomo do konca,« je dodal.Ravno poslanci njegove stranke so sicer v torek z vzdržanimi glasovi omogočili imenovanje socialista za španskega premierja. Ta jim je v zameno za to obljubil, da bo začel dialog s katalonsko vlado o vprašanju neodvisnosti Katalonije.Španski premier je danes po telefonu govoril s predsednikom Katalonije. Dogovorila sta se, da se bosta srečala takoj, ko bo nova španska vlada prevzela posle. Oba sta se zavzela za obnovitev dialoga o katalonskem vprašanju.